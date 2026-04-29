Liberado un empresario ferretero de 84 años tras ser secuestrado por delincuentes vinculados al Tren de Aragua en Chile

Jorge Vera Fierro, un empresario ferretero de 84 años, fue liberado con vida este miércoles, en la mañana, después de permanecer secuestrado durante ocho días en la Región Metropolitana de Santiago. El octogenario fue hallado después de que la policía recibió una llamada que alertaba del incendio de un automóvil, abandonado por sus captores, en el sector de Santa Teresa con Quilapilún, en el municipio de Colina, al norte de Santiago. La víctima fue encontrada caminando a unos seis kilómetros del lugar en que se localizó el vehículo completamente quemado.

Por el caso, hay cuatro detenidos pertenecientes a una organización criminal ligada al Tren de Aragua en Chile, confirmó el fiscal Héctor Barros, coordinador de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). “Fueron detenidos sin percatarse del trabajo policial que se había hecho. Las diligencias investigativas dieron cuenta de la participación de ellos”, dijo en una rueda de prensa.

Los detenidos son tres venezolanos y un chileno. Los hombres fueron capturados en operativos en Región Metropolitana de Santiago y en la ciudad de Iquique, en el norte del país. Las autoridades chilenas han contado con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia durante la investigación.

Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), dijo que todos los capturados son autores materiales del secuestro: “A estas personas se les incautó información relacionada a sus equipos telefónicos. Son partícipes en la captura y el cautiverio de esta persona hoy liberada”. Anunció, además, que esperan realizar nuevas detenciones.

Vera es propietario de una ferretería y de unos siete caballos usados para carreras. Fue secuestrado el 21 de abril en el sector El Llano, en el municipio de San Miguel, en la zona sur de Santiago, cuando conducía su camioneta para ir a su casa y fue interceptado por tres automóviles. Su familia estaba especialmente preocupada porque la víctima debe inyectarse diariamente insulina debido a que padece de diabetes. Barrientos dijo que han tenido secuestros con características similares al del empresario desde hace tres años, pero que en este caso el afectado tiene “avanzada edad, con enfermedades de base, lo que nos complica el proceso porque su delicado estado de salud también era un riesgo inminente”.

Las autoridades informaron que, al ser encontrado, estaba en buenas condiciones de salud. No se ha confirmado si hubo un pago por su liberación, pero Barrientos sí afirmó que se realizaron negociaciones que duraron más de 180 horas.

Con unas horas de diferencia del plagio de Vera, también se reportó el secuestro de una mujer peruana en la comuna de Estación Central, en la Región Matropolitana de Santiago. Se le perdió el rastro luego de que cuatro sujetos, en un vehículo color blanco, se la llevaron de su domicilio. Los dos raptos pusieron en alerta a las autoridades chilenas, que en los últimos cuatro años han aumentado. Ángel Valencia, fiscal nacional de Chile, dijo que este delito “ha evolucionado muy mal” y que, “los secuestros y la extorsión eran fenómenos delictivos que no conocíamos”.

Un informe de la división de estudios del Ministerio Público, publicado el año pasado, indicó que se reportaron 868 casos en 2024, un 2,1% más que en 2023 y la mayor cifra en una década. El fenómeno registró su punto de inflexión en 2022, luego de que aumentó en un 68% respecto al año anterior. Este mismo reporte indicaba que entre 2021 y 2024 el número de secuestros se mantuvo por encima de los 800 casos anuales. El repunte coincide con la presencia del Tren de Aragua en Chile, una organización criminal de origen venezolano que, entre otras actividades delictivas, se enfoca en los secuestros extorsivos, el tráfico de migrantes y el control territorial, según la plataforma de investigación InSight Crime.

Hassel Barrientos dijo que, frecuentemente, están desbaratando facciones del Tren de Aragua en Chile, pero que “ellos permanentemente están tratando de restablecer sus actividades criminales”. En enero del año pasado, por ejemplo, fue desmantelada la célula Los Piratas, involucrada en más de una decena de casos, incluyendo los crímenes del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez y del exmilitar venezolano y disidente de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, en febrereo de 2024.

El presidente José Antonio Kast prometió combatir a estos grupos delictivos durante su campaña para llegar al Palacio de La Moneda. Su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, afirmó que el Gobierno está en coordinación con todos los actores para enfrentar el crimen organizado: “Quiero ser muy clara y enfática: no vamos a detenernos hasta impedir que estas organizaciones se instalen en el país, y es el momento de que se vayan”.