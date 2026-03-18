Barcelona - Newcastle en directo | Comienza el partido en el Camp Nou
Lewandowski es titular y Eric García acompaña a Cubarsí en el eje de la zaga | Los de Flick buscan el pase a los cuartos de final tras rescatar un empate (1-1) en el último minuto de la ida con un gol de Lamine Yamal de penalti
El Barcelona y el Newcastle están empatando este miércoles en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Camp Nou. Los azulgranas buscan el pase a los cuartos de final tras rescatar un empate (1-1) en la ida en el último minuto con un gol de penalti de Lamine Yamal, en un partido donde fueron inferiores a los ingleses. Los de Flick llegan con buenas sensaciones tras pasar por encima del Sevilla en Liga (5-1), donde Raphinha recuperó su mejor versión con un triplete. Al igual que los de Eddie Howe, que asaltaron Stamford Bridge ante el Chelsea por 0-1. El Barça sigue sin disponer de Balde, Koundé y De Jong para esta tarde.
¡Comienza el partido en el Camp Nou!
Pone el balón en juego el Newcastle.
El Barça juega esta tarde con una tipografía especial
El dorsal y el nombre de los jugadores llevan una tipografía distinta para rendir homenaje al Día Internacional del Síndrome de Down y “celebra el talento de Anna Vives, una increíble artista con síndrome de Down”.
¡También sale el once del Newcastle!
Pues Eddie Howe apuesta por Gordon en lugar del canterano Osula, que en la ida hice mucho daño.
XI: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Ramsey; Elanga, Barnes y Gordon.
¡Sale el once de Flick!
Flick apuesta por Lewandowski en la punta de ataque y Eric García acompaña a Cubarsí en el eje de la zaga.
XI: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric, Gerard Martín; Pedri, Bernal, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Barcelona - Newcastle!
Los azulgranas buscan el pase a los cuartos de final tras rescatar un empate (1-1) en la ida en el último minuto con un gol de penalti de Lamine Yamal, en un partido donde fueron inferiores a los ingleses. El Barça sigue sin disponer de Balde, Koundé y De Jong para esta tarde.
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