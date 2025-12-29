Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
JOAN LAPORTA

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

La querellante invirtió 50.000 euros en concepto de préstamo y con un 6% de interés, en Core Store, que tenía un plan estratégico para promover el ascenso del Reus Deportivo

EFE
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha citado a declarar como investigados, el próximo 16 de enero, al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, al vicepresidente Rafael Yuste y a los exdirectivos de la entidad Xavier Sala i Martín y Joan Oliver por un presunto delito de estafa de 91.500 euros a una persona inversora en 2016.

El auto ha admitido a trámite la querella contra Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver, todos ellos vinculados a las sociedades Core Store, radicada en España, y CSSB Limited, con sede en Hong Kong, en el momento en el que se produjeron los hechos.

La querellante invirtió, a mediados de 2016, a través de un agente de banca privada, 50.000 euros en concepto de préstamo y con un 6% de interés, en Core Store, que tenía un plan estratégico para promover el ascenso del Reus Deportivo de Segunda División B a Segunda División A.

La mujer desembolsó también otros 54.000 euros en acciones de CSSB Limited, cuyo objeto era la creación en China de una academia de formación inspirada en La Masia del FC Barcelona. Además de tener, a priori, una muy buena rentabilidad, el principal atractivo de ambos proyectos residía “en la reputación pública y profesional de los intervinientes”, pues se trataba de “figuras ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial”, señala la querella.

Laporta figuraba entonces como administrador solidario de Core Store junto a Oliver, exdirector general durante su primer mandato como presidente de la entidad azulgrana, consejero delegado del Reus Deportiu hasta su desaparición y representante legal de CSSB Limited.

De los 104.000 euros invertidos, la persona afectada solo logró recuperar 12.500 euros, en agosto de 2024, tras diversas reclamaciones por los reiterados incumplimientos contractuales de ambas sociedades. Y, tras conocer a través del documental Laportagate-El caso del Reus, que otras personas habían acometido inversiones fallidas similares a las suyas en Core Store y CSSB Limited, decidió contactar con el abogado Pepe Oriola, que representa a más afectados, para emprender acciones legales.

Esta es la tercera causa abierta en la que se investiga a Joan Laporta por presunta estafa por su vinculación con las sociedades Core Store y CSSB Limited.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Cinco hurtos, tres “molestias”, incendios y una pelea mortal: el documento que avaló el desalojo de migrantes en Badalona

Jesús García Bueno | Barcelona

Así cayó el ‘número dos’ de Aduanas en Cataluña: “Todo estaba hecho de puta madre, pero se jodió”

Jesús García Bueno / Rebeca Carranco | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Europa entra en estado de alerta ante la embestida estratégica de Trump
  2. ¿Qué pasa si uno solo de los ganadores del Gordo de Villamanín decide denunciar?
  3. La larga sombra del hijo único: China paga con una crisis demográfica su mayor experimento social
  4. Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
  5. El giro del PP con Vox: de prometer no gobernar con la extrema derecha a normalizarlo tras el resultado en Extremadura
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_