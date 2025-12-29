Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a su salida de la Ciutat de la Justicia tras declarar como testigo por el "caso Negreira", el 12 de diciembre de 2025.

El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha citado a declarar como investigados, el próximo 16 de enero, al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, al vicepresidente Rafael Yuste y a los exdirectivos de la entidad Xavier Sala i Martín y Joan Oliver por un presunto delito de estafa de 91.500 euros a una persona inversora en 2016.

El auto ha admitido a trámite la querella contra Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver, todos ellos vinculados a las sociedades Core Store, radicada en España, y CSSB Limited, con sede en Hong Kong, en el momento en el que se produjeron los hechos.

La querellante invirtió, a mediados de 2016, a través de un agente de banca privada, 50.000 euros en concepto de préstamo y con un 6% de interés, en Core Store, que tenía un plan estratégico para promover el ascenso del Reus Deportivo de Segunda División B a Segunda División A.

La mujer desembolsó también otros 54.000 euros en acciones de CSSB Limited, cuyo objeto era la creación en China de una academia de formación inspirada en La Masia del FC Barcelona. Además de tener, a priori, una muy buena rentabilidad, el principal atractivo de ambos proyectos residía “en la reputación pública y profesional de los intervinientes”, pues se trataba de “figuras ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial”, señala la querella.

Laporta figuraba entonces como administrador solidario de Core Store junto a Oliver, exdirector general durante su primer mandato como presidente de la entidad azulgrana, consejero delegado del Reus Deportiu hasta su desaparición y representante legal de CSSB Limited.

De los 104.000 euros invertidos, la persona afectada solo logró recuperar 12.500 euros, en agosto de 2024, tras diversas reclamaciones por los reiterados incumplimientos contractuales de ambas sociedades. Y, tras conocer a través del documental Laportagate-El caso del Reus, que otras personas habían acometido inversiones fallidas similares a las suyas en Core Store y CSSB Limited, decidió contactar con el abogado Pepe Oriola, que representa a más afectados, para emprender acciones legales.

Esta es la tercera causa abierta en la que se investiga a Joan Laporta por presunta estafa por su vinculación con las sociedades Core Store y CSSB Limited.