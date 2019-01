LaLiga expulsa al Reus durante tres años y le multa con 250.000 euros

El juez de Disciplina Social de LaLiga ha resuelto en la mañana de este lunes la expulsión temporal durante tres años del Reus de la competición profesional, y además le ha impuesto una multa de 250.000 euros. Cierra con esta sanción el expediente abierto al club por los impagos reiterados a los jugadores de la plantilla, que habían provocado el abandono del equipo de buena parte de sus futbolistas profesionales.

El juez justifica esta medida por "el incumplimiento del Reus de los deberes o compromisos adquiridos —en forma del impago de mensualidades del salario— con sus jugadores, con la gravísima consecuencia adicional de que seis de ellos han tenido que abandonar el Club".

LaLiga impone este castigo inédito solo una semana después de que un grupo inversor estadounidense anunciara la compra del club y sus planes para sanearlo económicamente y para mejorar su proyección, incluso construyendo un nuevo estadio de mayor capacidad. El juez de Disciplina Social considera que la operación es posterior a las infracciones que sanciona, por lo que entiende que no debe alterar la pena: "El saneamiento (presunto o real, total o parcial, creíble o no) de una entidad después de haber realizado el hecho infractor y haberse beneficiado de él no puede tener efectos enervadores de la sanción”, escribe el juez en su fallo.

La expulsión del Reus de la competición profesional es temporal, y los tres años en los que se ha fijado el apartamiento no son el peor castigo previsto en los estatutos de LaLiga, que prevén hasta cinco años de ostracismo, que era la propuesta del instructor de la causa. Tampoco la multa económica ha sido la mayor contemplada en el reglamento, que permite castigos de entre 180.303,64 y 300.506,00 euros. Contra esta resolución cabe recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a su notificación. Sus efectos, sin embargo, comienzan el día de su notificación, es decir, este lunes.

Ni tan siquiera la llegada de unos nuevos propietarios, los empresarios norteamericanos Clifton Onolfo y Russell Platt, ha servido para subsanar, a ojos del juez de LaLiga, las negligencias en las que incurrió el Reus bajo el mandato de Joan Oliver. Los impagos reiterados a la plantilla, que propiciaron la fuga de seis jugadores, son la base de la sanción que deja al Reus sin la plaza que conquistó, hace dos temporadas y media, en la división de plata. La expulsión del Reus deja una insólita Segunda División, con solo 21 equipos. En estos momentos el Reus es 20º clasificado, con 21 puntos, solo por delante de Córdoba (18) y Nàstic (17), aunque no ha jugado sus dos últimos partidos, supendidos por su grave situación, contra Las Palmas y Albacete.

La pregunta ahora suena con fuerza: ¿Qué pasará con los partidos que el Reus había de disputar en la segunda vuelta de la Liga? ¿Y con los resultados que obtuvo en la primera vuelta? Supuestamente, los resultados ya cosechados se mantendrán a efectos de la clasificación, mientras que los encuentros que debía jugar en la segunda vuelta se le darían por perdidos, a falta de confirmación ofical por parte de la patronal del fútbol español.