El Gobierno mexicano confirma restricciones en la venta de alcohol en el Fan Festival del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho este miércoles que no habrá ley seca nacional durante la Copa Mundial de Futbol 2026, aunque sí se restringirá la venta de bebidas alcohólicas en el Fan Festival organizado por la FIFA en el Zócalo de Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria, acompañada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que, al tratarse de un evento gestionado por el organismo deportivo, deberán respetarse sus normativas y contratos con patrocinadores. Por ello, no se permitirá la venta de cerveza ni otras bebidas alcohólicas en el lugar. Hasta ahora, se ha determinado que el resto de los establecimientos con permisos vigentes podrán operar con normalidad. “Sería un poco extraño que durante todo el mundial no se pudiera vender alcohol”, señaló Sheinbaum ante la pregunta de un reportero.

El Fan Festival en la capital se realizará en la Plaza de la Constitución del 11 de junio al 19 de julio. El evento incluirá la transmisión de todos los partidos del mundial en una pantalla LED de 510 metros cuadrados, la más grande entre las sedes anfitrionas de acuerdo con los organizadores, así como un sistema de audio de alta calidad. También se contemplan canchas de futbol abiertas al público, una zona de conciertos con artistas nacionales e internacionales, espacios de hospitalidad para patrocinadores e invitados especiales, y una oferta gastronómica representativa de México. La entrada será gratuita, aunque en la capital se requerirá un registro previo a través de una plataforma que la FIFA habilitará próximamente.

En días recientes, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, adelantó que se evalúan medidas de prevención para evitar incidentes asociados al consumo excesivo de alcohol durante el torneo. “No queremos violencia, o más violencia, en las familias por el consumo de bebidas alcohólicas durante la justa mundialista. Sí queremos convivir y festejar, pero sin problemas. El futbol no debe generar actitudes agresivas derivadas del alcohol. Son situaciones que suelen presentarse en este tipo de eventos y por eso se trabajará en medidas de prevención”, afirmó.

La decisión contrasta con lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022, donde el gobierno prohibió la venta de alcohol en los estadios, pese a haber planteado inicialmente su consumo en “áreas seleccionadas”. En ese contexto, la FIFA optó por permitir su venta en los Fan Festivals habilitados durante el torneo.