Sheinbaum estudia con la FIFA que Irán pueda jugar sus partidos en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que existen conversaciones entre su país y la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para que los partidos que tenía que jugar Irán en Estados Unidos en el Mundial puedan celebrarse en territorio mexicano. “Se está viendo y en su momento lo informaría. México tiene relación con todos los países del mundo. Entonces vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí informaríamos”, ha señalado la mandataria este martes en rueda de prensa desde Palacio Nacional. El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, ya había indicado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,“ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní”, por lo que el combinado no se trasladaría a ese país.

Sheinbaum ha indicado que su equipo está valorando con los respresentantes de la FIFA “si es factible” acoger los partidos de Irán después de que se negaran a trasladar a su selección a Estados Unidos en el contexto de una guerra abierta y encarnizada entre ambos países en Oriente Próximo. Irán iba a enfrentarse contra Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en la fase de grupos en partidos celebrados en territorio estadounidense. Trump señaló que la selección iraní era libre de participar en el torneo, pero puntualizó que no considera que “sea apropiado” que se desplacen para competir en la Copa Mundial, “por su propia vida y seguridad”.

Información de última hora en desarrollo...