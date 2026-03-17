Carín León interpreta una canción para el álbum del Mundial 2026

Carín León ha sido seleccionado como uno de los artistas que formarán parte del álbum oficial del Mundial 2026. A través de redes sociales, la FIFA ha publicado un adelanto de la canción titulada Lighter, una colaboración con el rapero estadounidense Jelly Roll, cuyo estreno está previsto para el viernes 20 de marzo. La producción está a cargo del canadiense ganador del Grammy, Cirkut, completando la representación de las tres sedes del torneo.

El fragmento que se ha compartido hasta ahora es breve y está completamente en inglés, aunque aún no se ha confirmado si el artista de regional mexicano interpretará su parte en español. “Poder colaborar con alguien como Jelly Roll y hacerlo para el evento deportivo más grande del mundo es algo que me llena de orgullo. Estoy muy agradecido por la oportunidad de ser parte de la primera canción del álbum del Mundial de la FIFA”, escribió Carín León en su cuenta de Instagram. El intérprete se ha consolidado como uno de los mexicanos que han llevado el género regional a escenarios internacionales. Originario de Sonora, León ha sido reconocido con cuatro Latin Grammy y dos premios Grammy, además de presentarse en festivales de gran escala como Coachella, Austin City Limits Music Festival y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Los artistas que integrarán el resto del material discográfico aún no han sido revelados. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha señalado que el proyecto busca reunir distintas voces y estilos de todo el mundo. “El futbol une al mundo, al igual que la música, y cuando los dos se juntan cosas mágicas suceden. Estrellas consolidadas y nuevas voces, que representan distintos estilos y culturas de todo el mundo, están colaborando para crear un ritmo global que celebrará nuestro hermoso juego”, dijo Infantino.

La tradición de contar con una canción oficial para promocionar el Mundial comenzó en Chile 1962. Con el paso de los años, la apuesta evolucionó hacia producciones con mayor proyección internacional. Para el mundial de México 1986 se optó por una propuesta más global, con temas como El mundo unido por un balón, de Juan Carlos Abara; A Special Kind of Hero, interpretada por Stephanie Lawrence; y Hot Hot Hot, de Arrow.

La primera canción oficial en convertirse en un fenómeno global fue La copa de la vida, interpretada por Ricky Martin para el Mundial de Francia 1998. El tema llegó a las listas de más de 60 países y encabezó los rankings en alrededor de 30, consolidándose como uno de los mayores éxitos en la historia del evento deportiva. Shakira repitió la fórmula en Sudáfrica 2010 con Waka Waka (This Time for Africa), una de las canciones más reproducidas y reconocibles asociadas al torneo.

En años recientes, otros temas oficiales han sido We Are One (Ole Ola), interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte para el Mundial de Brasil 2014; Live It Up, de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi para Rusia 2018; y Hayya Hayya (Better Together), interpretada por Trinidad Cardona, Davido y Aisha para Qatar 2022.