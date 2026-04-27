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La Grossa de Sant Jordi 2026: comprobar los números premiados en el sorteo del lunes 27 de abril

El sorteo de la Grossa de Sant Jordi se ha celebrado este lunes 27 de abril en homenaje a la Diada de Sant Jordi

El sorteo de la Grossa de Sant Jordi se celebra este lunes 27 de abril de 2026
El País
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Madrid -
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La Grossa de Sant Jordi es un sorteo especial de lotería organizado por Loteries de Catalunya que funciona como un homenaje a la Diada de Sant Jordi, celebrada el pasado 23 de abril. Aunque rinde tributo a esta festividad, el sorteo se lleva a cabo habitualmente unos días después.

Loterías de Catalunya cuenta con otros sorteos con el nombre de la Grossa como son: La Castanyeda, Cap D’Any, La Revetlla, La Diada, sin olvidar los demás sorteos dels Divendres.

La Grossa de Sant Jordi del lunes 27 de abril de 2026

La Grossa de Sant Jordi: horario, precio y dónde ver

El sorteo de la Grossa de Sant Jordi se celebra este lunes 27 de abril cerca de las 13.00 horas del mediodía y se podrá seguir en directo desde las páginas oficiales de Lotería Cataluña. Hasta ese mismo día, se podrán adquirir los billetes y poder conseguir los premios valorados en 2 millones de euros. El precio de cada billete tiene un precio de 5 euros.

Premios de la Grossa de Sant Jordi 2026

En este sorteo, se ponen a la venta 80.000 números (del 00000 al 79999), con un total de 35 series por número, quince en formato papel y veinte que los puntos de venta pueden imprimir directamente desde sus terminales en el momento de realizar la compra; y también a través de nuestros soportes digitales (web y app).

  • Premio extraordinario: 2.000.000 euros por billete
  • Primer premio: 50.000 euros por billete
  • Segundo premio: 20.000 euros por billete
  • Tercer premio: 10.000 euros por billete

Grossa de Sant Jordi: comprobar números premiados

Se pueden consultar los números premiados tras la finalización del sorteo a través de la página oficial de Grossa Catalana, donde aparecerán todos los resultados. Si resulta ser uno de los afortunados con este sorteo puede obtener información a través de la página de sorteos de el EL PAÍS, donde encontrará los resultados de los principales sorteos del día.

Premios de la Grossa de Cap d’Any

PREMIO EXTRAORDINARIO

  • Obtiene 2.000.000 euros el número 46564 y la Serie 15

PRIMER PREMIO

  • Obtiene 50.000 euros el número 46564
  • Los números 46563 y 46565 obtienen 2.000 € cada uno.
  • Las participaciones terminadas en 6564 se llevan 500 €.
  • Las que finalizan en 564 reciben 100 €.
  • Las que acaban en 64 obtienen 30 €.
  • Y las terminadas en ganan 5 €.

SEGUNDO PREMIO

  • Obtiene 20.000 euros el número 59132
  • Los números 59131 y 59133 se llevan 500€.
  • Los números que terminen en 9132 ganan 200€.
  • Los números que terminen en 132 reciben 30€.
  • Los números que terminen en 32 obtienen 10 €.

TERCER PREMIO

  • Obtiene 10.000 euros el número 19437
  • Los números 19436 y 19438 se llevan 200€.
  • Los números que terminen en 9437 ganan 100€.
  • Los números que terminen en 437 obtienen 20€.
  • Los números que terminen en 37 reciben 5€.

CUARTO PREMIO

  • Obtiene 5 euros la última cifra del segundo reintegro que ha sido el 2

¿Dónde cobrar los premios de la Grossa de Sant Jordi?

Tras haber participado en la Grossa de Sant Jordi y resultar haber sido agraciado, recibirá un ingreso directamente en la cuenta bancaria que previamente facilitó. Se recuerda que los premios caducan pasados 90 días de la fecha del sorteo correspondiente.

Desde EL PAÍS o la Grossa Catalana puede consultar los números que han sido premiados en el sorteo de este año.

Este lunes, además de la Grossa, también es el día de probar suerte con todos los sorteos de la Bonoloto, Primitiva, Cupón de la ONCE y Eurodreams.

Otros Sorteos

Pasatiempos

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