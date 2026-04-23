Los jóvenes en las firmas de Sant Jordi: “Este libro una vez firmado, se convierte en un tesoro”

Nueve y diez de la mañana. En el Corte Inglés de Diagonal, unas 30 personas esperan impacientes la firma de su autora favorita, Meghan Maxwell, que firma a las 11. Laia Delgado y Cristina Mendoza han venido desde Manresa, preocupadas por si iban un poco justas de tiempo: “Es una de las escritoras que me hizo empezar a leer”, cuenta Delgado. “Yo vengo con un libro que es muy especial para mí y me hace ilusión que lo firme”, añade Mendoza. En la misma cola, Francisco López acompaña a su hija Laura. Ellos han llegado todavía más temprano, y son los segundos en la fila: “Cada año hemos hecho dobletes y tripletes de firmas”, cuenta el padre. “Meghan consigue captar a la juventud”, afirma Laura Lopez. Incluso hay quien se “escapa del trabajo” para poder conseguir esa firma tan preciada: “Empecé a leerla hace un montón de años y me encanta. Nunca te cansas de sus libros”, comenta Nerea Rangel. “Que me lo firmen, para mí ya tiene un valor sentimental increíble”.

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Sin embargo, el récord de tempranidad se lo lleva Elsa Morales. Ella ha llegado a las ocho a plaza Universitat, y ha sido la primera en poder hablar con Blue Jeans, autor de trilogías como El Club de los Incomprendidos: “Voy a todas sus firmas”. La acompaña Paula Silgado, que tiene el número seis de la cola: “Me terminé el libro en una semana. Me encanta cómo narra, porque lo escribe todo muy bonito”. Ambas comentan que el hecho de que sea un chico y que “escriba superbién” es una de las cosas que más les gusta del autor. “Yo siempre recomiendo Algo tan sencillo y a todos les encanta”, cuenta Morales.

Ambiente en el Passeig de Gràcia, este mediodía. Massimiliano Minocri

Como cada año, Joana Marcús ha movido masas, esta vez, hasta el FNAC de Glòries. “Es una oportunidad para conocerla si ha sido tu refugio o salvación", cuenta Abril Debar en la cola. “Leemos para escapar del mundo y la persona que ha escrito esos libros nos ha ayudado tanto que la queremos conocer”, añade Paula Palomino. Ambas son lectoras fieles de Marcús, y tienen todos sus libros firmados. Para su firma era necesario sacar entradas, y la cola llegaba hasta el final del edificio. “Lo que he encontrado con Joana es que sus historias me enganchan desde la primera página. He llegado a leer un libro de 600 páginas en un mes. Para mí eso es muy rápido“, explica Andrea Martinez, muy cerca de conseguir esa preciada firma.

Varias personas se acercan hasta una carpa de La Casa del Libro curiosos por saber qué es la cola que suma diversas eses. La respuesta: Alice Kellen. “Las cosas traumáticas las escribe tan bien que te sientes identificada“, cuenta Ivet Fernández, junto a su amiga Marina Mer. Ambas destacan esta cualidad de narrativa de Kellen, que las ha “enamorado” y las deja siempre con “ganas de leer más de ella”. Para ellas, esa firma les permite “conocerla en persona” y también es “una manera de apoyarla”. Laura González, Noelia Molina y Paula Fernández están solo a dos personas de que Kellen les firme sus libros. Ellas forman parte de las valientes que han llegado una hora y media antes para no arriesgarse: “Es mi escritora favorita y me aporta mucho”, comenta Molina. Las tres coinciden en que “la forma de escribir” es lo que les engancha: “Empatizas mucho con los personajes que ella crea”, afirma Laura González.

La autora Regina Rodriguez firma ejemplares de su libro Crispetes de matinada. Carles Ribas

Quien también se ha colado en esta lista de autores que consiguen mover a los jóvenes es Imma Morales, Alina Not o David Uclés, quien ha acumulado una de las firmas más multitudinarias: “He llegado hace media hora y he flipado con la gente que hay”, comenta Lucas Serrano. Para él es su primer Sant Jordi, y no ha dudado en intentar conseguir la firma de Uclés. Maria Gallego comenta que le “ha sorprendido mucho” la cantidad de gente. “Pensaba que habría menos”. Para Gallego, conseguir una firma es “una oportunidad para hablar con él”, pero también para decirle que “ha escrito muy bien y que tiene mucho público”. “Al final, cuando escribes un libro, te lo compran, pero no sabes si también lo están leyendo o no”.

Todos ellos coinciden en una cosa. Ese libro firmado pasa a ser su “tesoro”: “¡Ni de coña lo dejo!“, ha afirmado Silgado; “Es un tesoro. No lo dejaré. Lo dejo en la estantería para mí”, explica Gallego. “En mi cuarto tengo un rincón especial para todos ellos. Són un tesoro”, comenta Abril Debar.