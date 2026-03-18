‘Ola Mundial’, un nuevo boletín de historias y reportajes relacionadas con el Mundial 2026 en México

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Durante 39 días el mundo girará a ver al fútbol. A partir del 11 de junio iniciará la Copa del Mundo más grande de la historia realizada, por primera vez, en tres países sede. México entrará en los registros históricos como el único país en haber organizado tres Mundiales. Habrá 104 partidos en total, 48 selecciones, 16 ciudades, tres metrópolis mexicanas. Datos tras datos. Más allá de los números hay historias. En Ola Mundial, el nuevo boletín de EL PAÍS, los periodistas Diego Mancera y Verónica M. Garrido narrarán cómo este torneo ilusiona y afecta a los mexicanos. De la euforia desmedida por la selección al hartazgo por las obras públicas que tranforman a Guadalajara, Monterrey y a Ciudad de México.

La visión de cómo el Mundial de 2026 estará nutrida, además, de la aportación de la Redacción de EL PAÍS México. Los responsables de este boletín se rigen bajo un principio: el fútbol se juega con los pies, pero también se lee, reflexiona y cuenta con palabras. Y es que los mexicanos serán locales en su propio país, pero también en Estados Unidos, donde la comunidad de mexicanos ha copado los principales estadios en los últimos 30 años. Si necesita algún consejo de movilidad, de horarios e incluso algunas buenas historias futboleras para este verano, acá habrá un buen almanaque: de las historias que encumbraron al Estadio Azteca a los rostros de las hazañas. Será, además, una Copa del Mundo marcada por temas sociales, políticos y hasta migratorios. Todo cabe en esta newsletter.