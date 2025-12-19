Laporta carga contra el Real Madrid: “Tienen un bodrio de televisión en el que vomitan mentiras e intoxican”

El presidente del Barcelona se desahoga en la cena de Navidad del club y responde a Florentino Pérez y a todos los que “confunden el poder con el despotismo” y son “artífices de campañas de desprestigio”

El Palau Blaugrana fue escenario este jueves por la noche de la tradicional cena de Navidad del FC Barcelona que reúne a las plantillas de las secciones profesionales, sus cuerpos técnicos y staff y numerosos empleados. No faltó, tampoco, el clásico discurso de Joan Laporta, en el que felicitó las fiestas a los culés, celebró los éxitos deportivos y, sobre todo, no olvidó acordarse del Real Madrid. “Aquellos que tienen un bodrio de televisión que solo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente”, elevó el tono en referencia al club blanco, aunque sin mencionarlos, y entre los aplausos de los asistentes.

Esta semana, en Guadalajara, el presidente azulgrana ya acusó al club blanco de sufrir “barcelonitis aguda”. En esta ocasión, elevó el mensaje con vehemencia, más directo y más contundente. Devolvió a Florentino Pérez los ataques que lanzó contra el Barça por el caso Negreira el lunes pasado, denunció lo que considera una ofensiva contra la entidad azulgrana y sacó pecho de los valores y actualidad del club, líder de la Liga. A principios de semana, Pérez sorprendió con un duro discurso en plena felicitación de Navidad en la ciudad deportiva de Valdebebas: “Les digo con rotundidad que la mayor preocupación del Real Madrid es la situación del arbitraje en España”, se arrancó. “¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca”, sentenciaba.

“Tengo que advertiros de que nuestro buen momento deportivo está generando muchas envidias”, argumentaba Laporta la noche de este jueves. “Están reaccionando de forma muy miserable, utilizando todo tipo de malas artes, saltándose todos los códigos morales habidos y por haber, y siendo una mala influencia para todos”, añadió. Aunque evitó mencionar explícitamente al Real Madrid, el destinatario de su discurso era más que evidente. “Supongo que sabéis a quién me refiero, a aquellos que son artífices de campañas de desprestigio permanentes contra nuestro escudo. De los que confunden el poder con el despotismo, que practican el cinismo y una prepotencia desproporcionada”, continuó.

Las palabras de Laporta llegan tras las declaraciones de Florentino Pérez este lunes señalando la gravedad de los pagos al vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. Hacía unos días, el viernes 12 de diciembre, Laporta, Ernesto Valverde y Luis Enrique declararon en los tribunales en calidad de testigos en el conocido como Caso Negreria. El presidente azulgrana rechazó que las transferencias fuesen una vía para influir en el arbitraje al primer equipo, y defendió que los pagos estaban justificados por los informes —descripciones de los colegiados que arbitrarían al Barça los siguientes partidos— entregados al club.

Además, aseguró que estos informes eran una herencia de directivas anteriores, y que no conocía a Negreira ni a su hijo. Tanto Luis Enrique como Valverde, exentrenadores azulgranas, negaron tener conocimiento sobre los informes sobre árbitros.

A pesar del caso, Laporta envío un mensaje de fortaleza institucional hacia el resto. “Les digo que el Barça vuelve a estar fuerte, dentro y fuera del terreno de juego. Y mientras ellos destruyen o intentan borrar la historia, desvirtuarla, algo que no conseguirán nosotros estamos construyendo una etapa esplendorosa del Barça, que volverá a tocar la gloria y hacer historia. Y esto es gracias a vosotros”, proclamó.

Los asistentes aplaudieron con efusividad sus palabras. El presidente, satisfecho y desatado, reconoció haberse desahogado, y aprovechó para lanzar un último mensaje en clave personal y electoral: espera reencontrarse con todos ellos en las próximas Navidades, de nuevo como presidente del Barça, reelegido en las próximas elecciones.