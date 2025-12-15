Florentino Pérez sostiene la guerra del Real Madrid al Barça por el caso Negreira

El presidente del club vuelve a señalar la gravedad de los pagos al vicepresidente de los árbitros, “el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo”, que persigue en el juzgado y sobre el que ultima un informe para la FIFA

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no afloja en su ofensiva contra el Barcelona por el caso Negreira después de que sus posturas y las de Joan Laporta se alejaran respecto de la Superliga y del presidente de LaLiga, Javier Tebas. Arremetió con dureza en su intervención en la asamblea de socios representantes del pasado 23 de noviembre y lo volvió a hacer este lunes cuando tomó la palabra en el tradicional cóctel navideño del club con los medios de comunicación: “La Navidad también es un momento para reflexionar sobre las cosas que nos preocupan. Y en nuestro caso, les digo con rotundidad que la mayor preocupación del Real Madrid es la situación del arbitraje en España”. En su intervención no mencionó la crisis de juego y resultados del equipo de fútbol con las dudas que ha generado sobre el destino de Xabi Alonso.

Le preocupa en particular el caso en cuya instrucción declaró ante el juez el viernes Laporta como testigo después de que se le retirara la condición de investigado al haber prescrito los posibles delitos que podrían imputársele. “La situación es gravísima tras lo ocurrido con el caso Negreira durante casi dos décadas. Ante todo, es indiscutible y obligado que se haga justicia. Y les recuerdo que el Real Madrid es el único club que está luchando por ello”. No hay otro que se haya personado en la causa, en la que sí participan LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol, bajo cuyo mando cae el gobierno del arbitraje. Uno de sus lamentos fue la “pasividad” con la que cree que se comportaron estas acusaciones durante la declaración de Laporta, al que apenas hicieron una pregunta.

“Es del todo incomprensible que las instituciones del fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha”, dijo. “¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos y pasemos página? ¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca”.

El cambio de tono de Pérez en la última asamblea irritó a Laporta: “Están presentes en todo momento en el proceso judicial del caso Negreira, que lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada. Pero es una manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça nunca ha comprado un árbitro y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros. Han favorecido toda la vida al Madrid”. El año pasado el tono del presidente del Madrid había sido bien distinto: “No me voy a enfadar con el Barça”, dijo. “El Barça y el Madrid se tienen que ayudar”. Hasta que se rompió la alianza.

Pérez sostiene la ofensiva en el juzgado y sigue madurando el frente de la FIFA, con cuyo presidente, Gianni Infantino, ha mantenido en los últimos meses conversaciones sobre el caso, que pese al tiempo transcurrido aún tendría recorrido ante el máximo organismo del fútbol mundial. Además de estas conversaciones, el Madrid lleva tiempo preparando un detallado informe con el que pretende resumir lo que desde su punto de vista ha sucedido con el arbitraje en España en las últimas dos décadas.

Creen que los casi ocho millones de euros pagados por el Barcelona durante al menos 17 años al vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, aún tienen consecuencias a través de lo que llaman “los hijos de Negreira”. Mencionó un ejemplo de este mismo domingo, en el partido que el Madrid disputó contra el Alavés en Mendizorroza: “Fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a toda una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país?”, dijo en referencia a Pablo González Fuertes

El pasado 25 de abril, la víspera del clásico por el título copero, el colegiado asturiano anunció acciones del colectivo arbitral para combatir las críticas que reciben de Real Madrid TV: “Vamos a tener que empezar a tomar medidas, muchísimo más serias que las que se están tomando. No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. En pocas fechas posiblemente tengáis noticias de lo que está aconteciendo. Esta plantilla [arbitral], junto con el CTA, va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando”.

Pérez lamentó una de las decisiones que el domingo pasó por la pantalla de González Fuertes en Las Rozas, una patada de Tenaglia a Vinicius en el área del Alavés en la que no encontraron penalti, y de la que se quejó también Xabi Alonso en público al terminar el encuentro. “Como vieron ayer [por el domingo], o en nuestro anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius o Rodrygo en nuestras últimas dos salidas no son penalti. Es la novedad arbitral de esta temporada”, ironizó el presidente del Madrid.

Apenas una hora antes de la nueva andanada de Pérez contra el arbitraje, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, lo defendió en su asamblea en Las Rozas: “Es bueno que traslademos a los equipos que llega la hora de que habría que buscar otra excusa. El árbitro es un profesional que quiere hacer lo mejor posible y el error humano existe. Para que el arbitraje mejore necesitamos que los clubes nos ayuden. También necesitamos el papel de los entrenadores, porque al final lo único que queda es ruido y no es favorable para los intereses del fútbol”, dijo.

También envió un mensaje más directo a Pérez: tuvimos una reunión hace 15-20 días de la comisión [de la reforma del sistema arbitral], en la que están todos los elegidos menos el Real Madrid, que no ha asistido. Pérez desconfía de lo que pueda salir de este proceso impulsado por la RFEF. Prefiere que intervengan estamentos externos sin vínculos con el sistema actual, como el juzgado que instruye el caso Negreira o la FIFA, en cuyo amparo confía.