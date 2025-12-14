Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
liga

Xabi Alonso, tras atravesar el abismo de Vitoria: “La unión es fundamental”

El técnico del Real Madrid, quejoso de nuevo con él árbitro, concede “mucho mérito” al triunfo en una noche con nueve bajas

Lorenzo Calonge
Lorenzo Calonge
Vitoria -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mendizorroza se encendió y por la megafonía sonó el Si te vas… de Extremoduro. No paró de escucharse en toda la velada al caído Robe Iniesta mientras el encausado Xabi Alonso, el único del todo el estadio que no llevaba abrigo en la noche helada de Vitoria, recorría kilómetros en la banda. Entraba y salía del banquillo como un autómata, y no paraba de reclamar a sus jugadores que se juntaran. Es su indicación estrella de estos días porque la lucidez en el juego continúa encerrada en una caja fuerte bajo siete llaves.

No había demasiadas instrucciones del tolosarra, pero en cuanto Carlos Vicente empató, se detuvieron en seco. Tenía preparado el cambio de Gonzalo García y lo frenó. En los siete minutos que transcurrieron hasta el 1-2 de Rodrygo, la imagen de Xabi era la de un hombre al que se le estaba cayendo el mundo encima. Durante ese tramo, se le aparecieron más si cabe los fantasmas de la etapa de Julen Lopetegui, que también tropezó en Vitoria en 2019 en la antesala de su despido.

Esta vez, Xabi terminó abrazando a Vinicius cuando el brasileño fue sustituido en el 90 como jugador clave en el 1-2 de Rodrygo, que ha resucitado de la nada para anotar dos goles en los últimos cuatro días después de meses engullido por un agujero negro.

“Estamos todos juntos en esto. Peleando en los momentos buenos y no tan buenos. El equipo ha competido bien. Le doy mucho mérito a la victoria porque teníamos muchas bajas”, valoró Xabi, que volvió a recibir gestos públicos de algunos jugadores e insistió en que el equipo necesita tener más continuidad. “Por un partido no es suficiente. Queda mucho, hay que darle continuidad a las cosas buenas que hemos hecho. La unión es fundamental. Es la única manera de que la solidez del día a día nos dé la mejora que queremos”, insistió el técnico, que volvió a quejarse del árbitro. Lo hizo hace una semana contra el Celta y no se ahorró la crítica en Vitoria por un posible penalti a Vini en la recta final.

Xabi había recuperado a Kylian Mbappé dentro de una expedición con nueve bajas (Carvajal, Trent, Militão, Alaba, Mendy, Camavinga, Carreras, Fran García y Endrick), y echó mano en defensa por la izquierda de Víctor Valdepeñas porque no tenía disponible a ninguno de los cinco laterales. Al canterano lo felicitó (“ha sido muy estable”) después de señalarlo en la acción del 1-1.

Hasta entonces, el Madrid volvió a estar colgado de Courtois y Mbappé. Kylian solo había entrenado una vez esta semana. Después de acabar el pasado domingo contra el Celta dolorido en la parte trasera de la rodilla derecha, no se unió al grupo hasta el sábado. El miércoles, se sometió por la mañana a pruebas médicas y por la noche no asomó en el césped ni perdiendo ante el City. Pero no hay mucho más en el Madrid en ataque que el francés, autor de 26 de los 47 goles de su equipo. En el arranque decente de los blancos, amenazó dos veces y a la tercera, con espacios, nadie lo pudo parar. Bellingham enlazó con él en una de las escasas ocasiones en las que el Alavés se destapó y ese pecado mortal se lo cobró Kiki.

“Hoy lo más importante eran los tres puntos”, agradeció un Xabi aliviado. Mediada la segunda parte, el hombre dio un paso más hacia el precipicio y el pasado de Lopetegui revoloteó en Vitoria. Hasta que Vini conectó con Rodrygo y sofocó a Alonso al final de una semana que ha llevado al técnico al precipicio, del que todavía no ha salido.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Lorenzo Calonge
Lorenzo Calonge
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Desde 2018, en la sección de Deportes de EL PAÍS y desde 2020, en la información del Real Madrid. También cubro balonmano.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Real Madrid

De la Quinta de los Ferraris a los Galácticos, el viejo problema de la intensidad en el Real Madrid: “Necesitamos recuperar el alma perdida”

Lorenzo Calonge | Madrid
Xabi Alonso

Xabi Alonso, acusado de hacer lo que le pidieron en el Real Madrid

Jorge Valdano

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  2. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  3. El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez
  4. El Ayuntamiento de Valencia y el Levante piden a LaLiga aplazar el partido contra el Villarreal por las fuertes lluvias
  5. Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_