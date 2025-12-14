Rodrygo revive con el Real Madrid sobre el filo

El brasileño vuelve a marcar después de su larga sequía y da la victoria al equipo de Xabi Alonso contra un estupendo y combativo Alavés y se mantiene a cuatro puntos del Barça

El proyecto de Xabi Alonso se mantiene sostenido por un hilo, y ese hilo ha resultado ser Rodrygo Goes, desaparecido durante meses, 32 partidos seguidos sin marcar, y que ha anotado en los dos últimos, tal vez los señalados como posibles finales de su entrenador. Su gol otorgó al Real Madrid una victoria que parecía que se le escapaba después de un comienzo de control total con otro tanto para la colección de Mbappé, recuperado de su lesión después de perderse la derrota contra el City. Pero ahí el Alavés despertó, empató y llevó al límite al equipo de Xabi en una noche intensa que terminaron ambos extenuados después de un intenso intercambio de golpes que acabó domando el Real. Se entregó hasta el último ataque, en el que Bellingham rozó el tercero, y se mantuvo a cuatro puntos del Barcelona, quizá todavía con margen para Xabi.

ALA Alavés 1 Antonio Sivera, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Jonny, Victor Parada (Youssef Enríquez, min. 88), Antonio Blanco, Calebe (Carlos Vicente, min. 66), Denis Suárez (Ander Guevara, min. 82), Abde Rebbach (Carles Aleñá, min. 66), Pablo Ibáñez (Toni Martínez, min. 66) y Lucas Boyé RMA Real Madrid 2 Thibaut Courtois, Federico Valverde, Valde (Dean Huijsen, min. 77), Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Rodrygo (Brahim Díaz, min. 82), Arda Güler (Gonzalo García, min. 77), Kylian Mbappé y Vinícius Júnior (Franco Mastantuono, min. 88) Goles 0-1 min. 23: Kylian Mbappe. 1-1 min. 67: Carlos Vicente. 1-2 min. 75: Rodrygo Arbitro Victor García Verdura

Tarjetas amarillas Victor Parada (min. 5), Vinicius Junior (min. 79), Abde Rebbach (min. 88), Ander Guevara (min. 92)

Esta otra noche sobre el borde del precipicio le llegó al técnico con nueve bajas, siete de ellas en defensa. Le faltaban los tres laterales izquierdos, así que debutó en esa banda con él el primer canterano, Víctor Valdepeñas. Y ahí identificó Coudet el punto sobre el que percutir. El Alavés buscaba una y otra vez a Calebe, y el defensa de 19 años aguantaba con aplomo las embestidas, sin asomo de tembleque en un día tan límite. También por ahí insistía Pablo Ibáñez, pero Valdepeñas y Rüdiger iban achicando el agua.

Con la defensa agujereada, Xabi echó mano por primera vez de los cuatro futbolistas más ofensivos, a los que nunca había juntado de inicio. Empezó con Bellingham, Rodrygo, Vinicius y

Mbappé, además de Güler en el medio con Tchouameni. Todo hacia delante en una salida impetuosa. El Madrid amarró la pelota desde el comienzo. Le fluía el balón arriba entre movimientos constantes de los delanteros mientras reculaba el Alavés, espectador de ese tramo de baile. Con ese panorama de defensa cerrada, el equipo de Xabi iba encontrando desde dónde probar puntería. Mbappé y Rodrygo tiraron varias fuera. El destino del encuentro parecía inevitable.

Aunque lo que se anunciaba no llegó por esa vía del control, sino una más antigua. Rodrygo recuperó un balón que le acaban de birlar a Valdepeñas y Bellingham encontró en profundidad a

Mbappé filtrando un pase a través de un canal estrecho que no pudo cerrar del todo Antonio Blanco, sostén formidable del fortín de Mendizorroza. El francés iba lanzado al galope trazando una diagonal mortífera hacia el punto de penalti, desde donde acertó cerca de la escuadra.

Dos minutos después Bellingham cantó otro gol después de un córner, pero el árbitro se dio cuenta de que el balón le había dado antes en el brazo izquierdo. Quedó en nada, pero el Madrid funcionaba como había intentado las últimas semanas. Conseguía presionar arriba de cuando en cuando, mantenía juntas las líneas como reclamaba Xabi desde la banda, le corría rápido la pelota y se había adelantado. Pero entonces cambió el viento y empezó a soplar en dirección a Courtois.

El gol de Mbappé, el número 26 del francés esta temporada, despertó al Alavés en lugar de desanimarlo. Se activó Pablo Ibáñez, Calebe seguía insistiendo en buscar a Valdepeñas y Boyé y

Rebbach bregaban cuerpo a cuerpo con Asencio y Rüdiger. Encontraban por fin una pelota que les había resultado esquiva y se asomaban cada vez más cerca de Courtois. Hasta que en el último instante del primer tiempo Ibáñez se vio solo ante el belga, que se iba agigantando cuando se tiraba a por él y terminó evitando el empate con la oreja derecha.

La crecida del Alavés les acercó al área del Madrid y les alivió el estrés de perseguir movimientos de futbolistas de blanco, pero también les alejó de Sivera. Eso abrió un espacio muy goloso al que volvió a hinchar el diente

Bellingham con otro pase a la espalda a una carrera de Mbappé, que se presentó solo frente al portero. Sivera salvó ese tiro y el intento posterior de Vinicius.

El partido se desencuadernó y circulaba hacia las dos porterías, nada que ver que el gobierno unidireccional del Madrid al principio. Coudet quiso seguir empujando y metió a Aleñá, Toni Martínez y Carlos Vicente, que nada más salir durmió un formidable pase a la espalda de Blanco, empató y dejó otra vez temblando a Xabi. Todavía más cuando Toni Martínez remató fuera a dos metros de Courtois un pase también de Carlos Vicente.

Entonces apareció Vinicius, intrascendente toda la noche, impreciso, espeso, incapaz de escapar de la vigilancia de Otto. Hasta que le regateó con un cabezazo y sacó el exterior para poner la pelota en el área, donde apareció Rodrygo en vuelo rasante para volver a marcar. Ha vuelto Rodrygo, había vuelto Vinicius, que encadenó tres regates, entró al área y cayó después de una patada de Tenaglia que el árbitro no consideró penalti. Fue casi lo último que hizo, antes de irse sustituido con un abrazo a Xabi, sostenido por el brasileño díscolo, el compatriota tanto tiempo desaparecido y el constante fuego de Mbappé. Otra noche más aún en la lucha.