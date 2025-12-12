Xabi Alonso, un destino aún en observación

La mejoría del Madrid contra el City otorgó más tiempo al técnico mientras la directiva se debate entre la paciencia y la intervención inmediata, inquieta por lo que considera una deficiente preparación física

La confusa resaca de la derrota del Real Madrid contra el Manchester City este miércoles (1-2) empezó a asomar ya en el segundo tiempo en la grada, que atravesó tramos de confianza entusiasmada seguidos de otros de desesperación nerviosa desfogada en silbidos cuando no llegaban los goles. La derrota no terminó de condenar al escrutado Xabi Alonso, pero la mejoría en el juego tampoco le sirve de rescate definitivo. Aunque el foco se ha posado los últimos días más sobre el nivel de la preparación física que en lo futbolístico. La cúpula del club mantiene al técnico en observación, dividida entre quienes prefieren intervenir pronto y aquellos convencidos de que el momento del proyecto, con el cambio cultural que implica, requiere tiempo, según fuentes con conocimiento de las posturas. Y algo de tiempo ganó. Pese a perder.

Tres días después de la pobreza del partido contra el Celta (0-2), la confusión sobre con qué quedarse afloraba también entre los futbolistas. En las reflexiones de Bellingham en la CBS, por ejemplo: “Creo que ha sido una señal. Conseguimos hacer un partido del que podemos estar un poco más orgullosos”, dijo. “Pero por supuesto no vamos a estar nunca felices o satisfechos con un buen partido si perdemos”.

En aquellos despachos del club tendentes a una intervención inminente, en las horas posteriores al partido se valoraba la mejoría, pero se señalaba la evidencia de los resultados y la intranquilidad que provocan. En los últimos ocho partidos, el Madrid suma dos victorias, tres derrotas y un empate (nueve puntos). Según los registros de Opta, el balance es ligeramente mejor que el del último entrenador que empezó una temporada y no la terminó. Lopetegui acumuló en sus últimos ocho encuentros en 2018 dos victorias, cinco derrotas y un empate (siete puntos). El anterior, Rafa Benítez, fue despedido los primeros días de 2016 con mejores resultados: seis victorias (aunque una fue la eliminación en Copa contra el Cádiz por alineación indebida), una derrota y un empate (19 puntos).

La situación no está tan deteriorada como entonces, ni mucho menos. En este punto, una de las principales preocupaciones de los rectores del club es la preparación física de la plantilla después de una pretemporada a la carrera tras el Mundial de Clubes y de que Antonio Pintus dejara paso al nuevo staff. Analizan los parámetros actuales, su incidencia en el rendimiento en los partidos y su posible relación con la larga lista de lesiones.

Xabi apuntó el miércoles de manera indirecta en la misma dirección: “Tenemos que ir recuperando poco a poco el estado anímico, el estado físico, a ver si los lesionados…”, dijo en la sala de prensa. Poco antes, en la CBS se había extendido algo más explicando cómo condiciona esto su proyecto: “Todavía estamos intentando establecer nuestras ideas, ser consistentes. De momento, como la mayoría de los jugadores tienen que jugar cada tres días, no llegamos a los partidos en las mejores condiciones y eso cambia un poco los pasos para desarrollar lo que queremos”.

Contra el City, la subida de intensidad, de más a menos con el paso de los minutos, fue muy notable. “Hoy no tengo nada que reprochar. Agradezco mucho la actitud”, dijo Xabi. El Madrid presionó 186 veces, su cifra más alta esta Champions, por 154 del equipo de Guardiola, según Hudlstatsbomb. Fue el partido en el que más apretaron tres atacantes: Bellingham (29), Vinicius (26) y Gonzalo (20 en 57 minutos) sumaron 71 presiones.

En la derrota en Anfield (1-0), por ejemplo, el balance fue al revés: el Liverpool presionó 160 veces y el Real, 148. Los tres atacantes equivalentes de aquella noche sumaron 48 presiones: Bellingham (25), Vinicius (16) y Mbappé (7).

Dejando fuera el penalti transformado por Haaland, el Madrid y el City generaron el mismo peligro en juego abierto el miércoles en el Bernabéu: 1,32 goles esperados los locales y 1,26 los ingleses. Pero perdieron, y Courtois encontró en el desenlace rastros de la deriva del curso: “Jugamos un buen partido. Creo que merecimos más, pero es un poco la dinámica que tenemos, que las cosas salen un poco torcidas. El primer gol es un poco fallo mío, luego un penalti y luego no llegamos a empatar. Fallamos ocasiones que quizá en otros momentos metemos”.

Xabi también aludió a la espiral negativa en la que se metieron después del clásico: “Mentalmente no estamos en una situación muy sólida”, dijo. “El comienzo fue bueno y sabemos que cuando te hacen daño [por los dos goles antes del descanso] y no estás en tu mejor momento es más difícil”. Pese a la derrota, ganó algo de tiempo, salvo susto formidable al menos hasta la Supercopa de España en Arabia a comienzos de enero. Antes de las vacaciones, al Madrid le queda visitar al Alavés este domingo, al Talavera en Copa el miércoles y recibir al Sevilla el sábado siguiente.

“Hay que tener mucha calma, porque esto es muy largo”, dijo el técnico el miércoles; “y lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo”. En el club hay despachos en esa línea, pero también otros donde aumenta la impaciencia por ejecutar algún cambio.