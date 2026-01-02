Suspendida la fase 1 de contingencia ambiental al sureste del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha anunciado en la tarde de este jueves la suspensión de la fase 1 de contingencia ambiental al sureste del Valle de México, activada en la mañana debido a la acumulación de partículas PM2.5, un tipo de partículas finas contaminantes del aire. La dependencia ha señalado que la calidad del aire ha mejorado paulatinamente y que sus estaciones de monitoreo han registrado niveles “aceptables y buenos”. “La tendencia es a la disminución de las concentraciones, dada la ventilación que se ha presentado en las últimas horas y de las condiciones meteorológicas que ha permitido la dispersión de los contaminantes”, ha expresado la dependencia en un comunicado.

El uso de fuegos artificiales y la quema de materiales y combustibles durante las celebraciones de fin de año dispararon la dispersión de estas partículas en el territorio durante la mañana y el mediodía. El fenómeno se vio avivado por las bajas temperaturas registradas en la madrugada de este jueves. A las ocho de la mañana el registro de esa partícula era de 107,3 microgramos por metro cúbico de esta partícula en su estación de Santiago Acahualtepec, ubicada en Iztapalapa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una exposición máxima de 10 microgramos por metro cúbico “basado en las evidencias de los efectos sobre la salud de la exposición a la contaminación del aire ambiente”. Los territorios afectados por la contingencia fueron las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y los municipios de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

La OMS también recoge que la exposición a estas partículas PM2.5 genera enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de cáncer pulmonar. Sus informes explican que esa contaminación impacta sobre todo a personas que viven en países de ingresos bajos y medianos y que soportan desproporcionadamente la carga de la contaminación del aire de exteriores. La activación ocurría poco tiempo después de que el Sistema de Monitoreo Atmosférico informara de que el índice de aire y salud en la Alcaldía Iztapalapa era “extremadamente mala”, un registro que también exponía que los índices eran “muy malos” en las alcaldías Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Venustiano Carranza, Nezahualcóyotl, Coacalco y Tultitlán.

La dependencia mexicana ha reiterado en el nuevo comunicado el llamado a que la población evite utilizar fuegos artificiales y hacer fogatas “para evitar contingencias ambientales atmosféricas y así proteger la salud de toda la población”.