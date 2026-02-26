Consulte el texto del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar
Exteriores publica el documento del tratado, que se puede leer en inglés
El tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido que regula las relaciones de la colonia británica con la UE tras el Brexit acuerda que España y Gibraltar quedarán ligadas por una fuerte red de vínculos políticos, comerciales, económicos, institucionales, sociales y jurídicos. El documentocontempla la demolición de la Verja que ha separado Gibraltar de su entorno español y crea un área de libre circulación por el espacio Schengen. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha hecho público este jueves el documento, en inglés.
