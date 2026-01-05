El venezolano que dibujó a Maduro en el tribunal de Nueva York: “Él estaba sonriente y miraba a todos los que estábamos allí a la cara”

En el cuaderno de tapa negra y hojas blancas, hay un dibujo de una sala de juzgados con cortinas a colores; el esbozo de un señor de avanzada edad, calvo y con lentes; el perfil de un rostro alargado y bigote negro, y la silueta de una mujer de cabello claro. Por muy exagerado que sea el trazo del caricaturista, nadie duda de que se trata del juez nonagenario Alvin Hellerstein, del gobernante venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, todos al interior del tribunal de distrito sur de Manhattan.

Al artista plástico e ilustrador, Jorge “El Niño” Torrealba, no le tocó nunca ver a Maduro mientras vivió en Venezuela, pero lo tuvo a pocos pasos ahora que es un exiliado en Nueva York. “Uno de mis sueños siempre fue hacer caricaturas de juicios, pero jamás pensé que iba a estar, frente a frente, a la persona que nos ha hecho tanto daño a los venezolanos por tantos años”, asegura Torrealba.

Supo hace tres días, como casi todo el mundo, que el lunes 5 de enero iba a tener lugar la audiencia en el edificio Daniel Patrick Moynihan, una imponente construcción estilo neoclásico, a donde los curiosos no vieron entrar a Maduro, ni del que tampoco lo vieron salir, pero donde estuvo el líder chavista desde temprano. Lo sacaron de la prisión de Brooklyn escoltado por agentes federales y lo condujeron junto a Flores, esposados, hasta las manos de la justicia estadounidense.

Torrealba se convirtió en la sensación entre los venezolanos congregados con banderas y pancartas en la calle Mulberry, sobre la que soplaba un frío escandaloso. La gente le dice “gracias”, “que Dios te bendiga”, le recuerda que es “un grande” y que va a “llegar muy lejos”. Es el único que ha salido con noticias de primera mano desde dentro del tribunal, donde estaban procesando por los delitos de narcotráfico a la persona que por más de una década ha estado al frente de su país.

Nicolás Maduro en uno de los dibujos de Torrealba. Klaus Galiano

Están felices. Piensan que es el final de algo, o el inicio, que podrían estarse mudando a casa en poco tiempo, regresando al lugar de donde salieron. Hay a quien le atrae la idea. Otros dicen que ya nunca se irían.

Torrealba lleva el pelo al nivel del mentón, es un tipo simpático, de 35 años. Desde que tenía seis o siete, comenzó a esbozar en las paredes de la casa los primeros rostros, los de sus amigos del aula o la familia. Les exageraba los rasgos, los distorsionaba incluso, sujetaba el lápiz como no lo hacía el resto. Salió de Venezuela en 2016, llegó a Florida, luego se asentó en Nueva York. Se gana la vida como lo que es, un artista. Pinta, ilustra, pone atención en el rostro de la gente, y los dibuja como si en realidad les estuviera retratando el alma.

De eso vive y paga la renta de su apartamento de West New York, del que salió temprano este lunes, se trasladó al bajo Manhattan, y se presentó ante los guardias que custodiaban el tribunal. “Les dije que era artista, les mostré todos mis materiales y me dejaron pasar”. Parecía un poco más complicado poder acceder a la sala donde iban a juzgar al recién capturado mandatario venezolano, pero resultó algo sencillo. Eran cerca de las ocho de la mañana y dentro del lugar había estudiantes de la carrera de Derecho, algunos periodistas y gente interesada por ver, en persona, el momento de la aparición del venezolano al que los agentes secretos de Estados Unidos sacaron por la fuerza de su cama, subieron a un helicóptero, trasladaron al buque de guerra USS Iwo Jima, lo llevaron a Guantánamo, y finalmente lo encarcelaron en una de las prisiones más temidas de Nueva York.

Pasado un rato, Torrealba estaba ahí, en el mismo lugar que Maduro y Flores. La pareja iba acompañada de su abogado defensor, el prestigioso letrado Barry Pollack. “Entraron los dos, los tenían custodiados las personas de la DEA. Él estaba sonriente y miraba a todos los que estábamos allí a la cara. Fue bastante fuerte para mí, como venezolano. Luego les dijeron todos los crímenes por los que estaban siendo acusados. Se declararon inocentes. Fue muy corto”, cuenta el artista, quien supo antes lo que luego sabría el mundo. Maduro, un divagador, fue directo ante el juez: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, les dejó saber con la misma calma con la que se le vio desde que llegó a Nueva York, una tranquilidad casi inquietante.

El juicio a Nicolás Maduro. Klaus Galiano

Llevaba un uniforme azul y, debajo, podía descubrirse la vestimenta anaranjada de recluso que Torrealba captó en su dibujo. Antes de abandonar la sala y enfatizar en su falta de culpas, Maduro dijo ante los presentes que no solo había sido secuestrado, sino que ahora era un “prisionero de guerra”. Fue una audiencia de no más de 25 minutos, un tiempo en el que el caricaturista hizo el dibujo probablemente más importante de su vida.

Torrealba carga con su cuaderno de tapa negra como un tesoro que comparte con el resto. “Siento que fui parte de un momento único, importante no solo para nuestro país, sino también para el mundo”, dice. Al salir del edificio, el caricaturista corrió a su cuenta de Instagram y publicó el esbozo para que lo vieran sus seguidores. La gente no se lo cree, le ha pedido que les cuente, que le diga qué sintió. A Torrealba se le aguan los ojos.