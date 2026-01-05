De la pista de aterrizaje a la cárcel: el recorrido de Nicolás Maduro “que raya lo cinematográfico”

El trayecto que han realizado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hasta una prisión en Nueva York tras su captura en Venezuela ha dejado imágenes, difundidas por la DEA y por el propio Donald Trump, que ya pasan a la historia