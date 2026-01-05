De la pista de aterrizaje a la cárcel: el recorrido de Nicolás Maduro “que raya lo cinematográfico”
El trayecto que han realizado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hasta una prisión en Nueva York tras su captura en Venezuela ha dejado imágenes, difundidas por la DEA y por el propio Donald Trump, que ya pasan a la historia
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Suscríbete en El País para participarYa tengo una suscripción
Más información
Archivado En
_
Lo más visto
- Última hora de Nicolás Maduro detenido y el ataque de EE UU a Venezuela, en directo | Edmundo González pide la liberación de los presos políticos para “normalizar Venezuela”
- El ataque de Estados Unidos a Venezuela amenaza con provocar una nueva subida del precio del petróleo
- El puto amo
- Así le hemos contado la última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro
- Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela pero descarta actuar en defensa de su aliado