Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
A la derecha, Nicolás Maduro rodeado de agentes de la DEA tras aterrizar en Estados Unidos. A la izquierda, caminando dentro de las instalaciones de la DEA en Nueva York. Foto: Difundida por EFE y @RapidResponse47 via X
Ataque de Estados Unidos a Venezuela

De la pista de aterrizaje a la cárcel: el recorrido de Nicolás Maduro “que raya lo cinematográfico”

El trayecto que han realizado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hasta una prisión en Nueva York tras su captura en Venezuela ha dejado imágenes, difundidas por la DEA y por el propio Donald Trump, que ya pasan a la historia

Felipe Larach
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Cronología visual del ataque de EE UU a Venezuela: de los bombardeos a la captura de Maduro y su traslado a Nueva York

Felipe Larach

Las primeras imágenes de los bombardeos de EE UU sobre Venezuela

El País

Archivado En

_

Lo más visto

  1. Última hora de Nicolás Maduro detenido y el ataque de EE UU a Venezuela, en directo | Edmundo González pide la liberación de los presos políticos para “normalizar Venezuela”
  2. El ataque de Estados Unidos a Venezuela amenaza con provocar una nueva subida del precio del petróleo
  3. El puto amo
  4. Así le hemos contado la última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro
  5. Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela pero descarta actuar en defensa de su aliado
_
_