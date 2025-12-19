La Generalitat no ve indicios de que el brote de peste porcina saliera del laboratorio de Bellaterra

El Departamento de Agricultura de la Generalitat descarta, por el momento, que el virus de peste porcina africana hallado en jabalíes en la sierra de Collserola (Barcelona) saliera del Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA-CReSA, situado en Bellaterra, tras las primeras conclusiones del equipo de expertos europeos en bioseguridad y contención. Los primeros resultados de la auditoría externa encargada por el Ministerio de Agricultura al laboratorio europeo de referencia concluyen que “nada parece indicar que hubiese una fuga del virus”. El Govern permanece ahora a la espera de que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) y el Institut de Recerca Biomèdica (IRB) acaben de secuenciar las muestras encontradas en los animales muertos y las recogidas en el IRTA-CReSA mientras experimentaban con el patógeno, según ha informado la secretaria general de Agricultura, Ramaderia i Pesca, Cristina Massot.

Estas primeras conclusiones son fruto de una de las cinco líneas de investigación en el marco de las dos visitas de los expertos europeos del EU Veterinary Emergency Team. El informe determina que las instalaciones del IRTA-CReSA “son seguras y su equipo es competente”. También constata que los análisis hechos en los animales muertos se hicieron de forma adecuada y que ese virus no coincide con ningún otro registrado en la naturaleza.

En una comparecencia paralela en la sede del IRTA-CReSA, el consejero de Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, también ha descartado que el brote tengo su origen en un error humano. Por una parte, Ordeig ha asegurado que el informe de los técnicos de la Comisión Europea y del ministerio sostiene que “no hay evidencia ni indicios” de que el origen del virus sea el CReSA, ya que tanto sus instalaciones como sus protocolos “están bien”, y “avalan las actuaciones hechas hasta ahora”, ha subrayado el consejero. Ordeig ha dicho que la propia auditoría encargada por la Generalitat a un grupo de expertos, que se está ultimando, también concluye que “los protocolos están bien y que todo se ha hecho correctamente”, a falta de una documentación extra que se ha requerido.

Fue el propio Ministerio de Agricultura el que planteó la hipótesis de la fuga de un laboratorio el 5 de diciembre y se la comunicó a la Guardia Civil. Todas las hipótesis siguen abiertas, pero el CReSA estaba en obras y experimentaba con el virus en los mismos días en los que apareció el primer jabalí infectado con una cepa “muy similar”, según el ministerio, a tan solo unos cientos de metros de la instalación, que carece de doble vallado. Solo la comparación exhaustiva del ADN de los virus de dentro y de fuera del laboratorio aclarará el origen del patógeno.

El epidemiólogo Marc Lipsitch, director del Centro de Dinámicas de las Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Harvard (EE UU), explica este viernes en EL PAÍS que, en otras ocasiones, “material infeccioso ha escapado de laboratorios de alta bioseguridad, en algunos casos superior al nivel 3 [el CReSA es de nivel 3, el segundo más alto]″. Lipsitch pone tres ejemplos ocurridos desde 2014: la confusión de recipientes que acabó con la salida de una muestra con virus del ébola de un laboratorio de nivel 4 en Atlanta, el fallo en los protocolos de inactivación de esporas de ántrax en una instalación militar de Utah y el envío, al Departamento de Agricultura de EE UU, de material contaminado inadvertidamente con el virus de la gripe altamente patógena H5N1 desde un laboratorio de nivel 3.

Ordeig ha celebrado este viernes que Japón haya aceptado comprar carne de cerdo española producida antes de que se detectara el brote de peste porcina africana (PPA) en Cataluña. Lo ha dicho en una comparecencia para actualizar sobre la crisis de la PPA en el territorio, todavía con 26 casos positivos ―y un caso sospechoso del que se sabrán los resultados esta semana― en jabalíes encontrados en el primer radio de seis kilómetros en el área de Collserola (Barcelona). “Hoy, tres semanas después, hemos logrado que el brote no salga de los seis kilómetros. Hemos aumentado las capturas en este radio con trampas y silenciadores. Además, Japón ha aceptado la comercialización de todo el Estado previa al 29 de octubre y, además, Francia y Canadá han pactado con Japón la regionalización”, ha dicho Ordeig.

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil entraron a primera hora de ayer jueves en el laboratorio del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) por orden del juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, que investiga el brote de peste porcina africana detectado el pasado 27 de noviembre en jabalís en el parque de Collserola (Barcelona). Los policías se hicieron con muestras de los virus con los que trabajan los investigadores en el laboratorio bajo sospecha, ubicado en Bellaterra, para comprobar si coinciden con los patógenos de los jabalíes infectados hallados muertos a menos de un kilómetro de distancia del edificio para determinar si el brote es consecuencia de una fuga del centro.

Massot ha explicado que el Govern prevé publicar entre el lunes y el martes de la próxima semana la auditoría del IRTA-CReSA que están realizando para esclarecer el origen del brote. Ha añadido que el grupo de expertos -cuatro independientes y dos internos del centro-, este viernes se reunirán para redactar el informe y las conclusiones.

Por otro lado, la secretaria ha avanzado que el laboratorio de referencia europeo de Algete está trabajando en la secuenciación de todas las muestras de virus de PPA del Irta-CReSA, tanto las se estaba trabajando como las que tiene congeladas. Según Massot, este proceso puede tardar entre una y dos semanas si no se deben hacer cultivos celulares, pero no ha detallado cuántas muestras se han enviado. La directora general también ha señalado que “no es extraño” que el virus concreto de este brote no se haya encontrado en ningún otro brote.