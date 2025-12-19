Los estrenos de teatro de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Pablo Messiez con Irene Escolar, de Daniel Anglès y de Macarena Recuerda

TEATRO ESPAÑOL

Personas, lugares y cosas

Texto: Duncan Macmillan. Adaptación y dirección de Pablo Messiez

Adaptación y dirección de Pablo Messiez. Teatro Español . Hasta el 11 de enero

Irene Escolar exprime sus dotes interpretativas en un espectáculo en el que la puesta en escena de Pablo Messiez actúa como un personaje más

Lea aquí la crítica de Raquel Vidales

Alejandro Garcia (EFE)

Germans de sang

Libreto, música y letras: Willy Russell. Dirección: Daniel Anglès

Adaptación al catalán: Albert Mas-Griera

Teatre Condal . Barcelona. Hasta el 8 de febrero

El reestreno del musical de Willy Russell, un cuento de Navidad pasado por el filtro de Ken Loach de gran éxito en los ochenta, es un regalo ideal para estas fiestas.

Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé

Mila Ercoli

Si fuera una película

Macarena Recuerda

Intérpretes: George Marinov y Macarena Recuerda. Con la colaboración de Idurre Arriola e Irantzu Azpeitia. Macarena Recuerda Shepherd . Sala Baratza (Vitoria), 20 de diciembre. L’Escorxador (Lleida), 15 de enero. CA2M (Móstoles), 22 de febrero. Antic Teatre (Barcelona), 26, 27 y 28 de febrero, y 1, 5, 6, 7 y 8 de marzo.

En esta pieza en torno a los efectos auditivos para cine y radio, coproducida por L’Antic Teatre, se produce una inversión de valores vertiginosa y lo periférico se vuelve central.

Lea la crítica de Javier Vallejo