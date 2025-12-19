Los estrenos de teatro de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Pablo Messiez con Irene Escolar, de Daniel Anglès y de Macarena Recuerda
Personas, lugares y cosas
Texto: Duncan Macmillan. Adaptación y dirección de Pablo Messiez
Adaptación y dirección de Pablo Messiez. Teatro Español. Hasta el 11 de enero
Irene Escolar exprime sus dotes interpretativas en un espectáculo en el que la puesta en escena de Pablo Messiez actúa como un personaje más
Lea aquí la crítica de Raquel Vidales
Germans de sang
Libreto, música y letras: Willy Russell. Dirección: Daniel Anglès
Adaptación al catalán: Albert Mas-Griera
Teatre Condal. Barcelona. Hasta el 8 de febrero
El reestreno del musical de Willy Russell, un cuento de Navidad pasado por el filtro de Ken Loach de gran éxito en los ochenta, es un regalo ideal para estas fiestas.
Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé
Si fuera una película
Macarena Recuerda
Intérpretes: George Marinov y Macarena Recuerda. Con la colaboración de Idurre Arriola e Irantzu Azpeitia. Macarena Recuerda Shepherd. Sala Baratza (Vitoria), 20 de diciembre. L’Escorxador (Lleida), 15 de enero. CA2M (Móstoles), 22 de febrero. Antic Teatre (Barcelona), 26, 27 y 28 de febrero, y 1, 5, 6, 7 y 8 de marzo.
En esta pieza en torno a los efectos auditivos para cine y radio, coproducida por L’Antic Teatre, se produce una inversión de valores vertiginosa y lo periférico se vuelve central.
Lea la crítica de Javier Vallejo
