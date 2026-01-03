Un excelso Joan García brilla y resiste el ruido del derbi: “Es uno de los mejores porteros del mundo”, le elogia Flick

Joan García saltó a calentar unos 45 minutos antes del inicio del partido. En el césped, fue el primero en aparecer junto a Ter Stegen y Szczęsny. El foco de todos los aficionados que le vitorearon en el pasado estuvo sobre él, esta vez en forma de pitos. El ruido era ensordecedor, y el estadio aún estaba medio vacío. Era un breve y minúsculo anticipo de lo que viviría durante 90 minutos: cada toque, parada o despeje era una oleada de silbidos. El guardameta de Sallent, que ya era consciente de que tendría que superar el mal trago durante dos horas, salió con plena confianza en su calidad. Y lo demostró, evitando a toda costa cada disparo entre sus tres palos a pesar del ambiente asfixiante, los insultos y los carteles con ratas dibujadas que uno de los goles del estadio le había preparado.

“Le quiero dar las gracias a Joan García, es uno de los mejores porteros del mundo”, elogió Hansi Flick a su guardameta en rueda de prensa. “Joan es un porterazo”, evidenció Dani Olmo. “Sabía que iba a estar como siempre porque es muy tranquilo y está siempre centrado en su trabajo”, siguió Flick, en la misma línea que Koundé: “Es un chico muy tranquilo. Ha preparado la semana como hace siempre, con mucha meticulosidad”. De la afición le separaban dos grandes redes tras las porterías. Y Joan no sucumbió al ruido del RCDE Stadium, su antiguo hogar durante nueve años. Hasta el verano pasado, cuando el Barcelona pagó los 25 millones de su cláusula de rescisión: atajó durante el derbi un total de seis disparos a puerta.

Más allá de su morboso regreso y la clásica tensión de un derbi, el protagonismo del guardameta también se debió a su desempeño en el campo en un Barça estéril en ataque ante un Ferran, Rashford y Raphinha ausentes. “No estoy contento con el juego de los primeros 80 minutos”, señaló Flick, que felicitó a Manolo González por su equipo y aseguró haber disfrutado del derbi. Joan solucionó detrás los problemas surgidos delante. Evitó un posible primer gol en el minuto 19 en un mano a mano con Roberto e, inmediatamente después, empujó a Gerard Martín hacia el balón para que pudiese evitar un remate de Pere Milla. El defensa se aquejó desde el suelo, pero la estrategia de Joan funcionó. Desde entonces, el de Sallent encadenó parada tras parada. Con su habitual cabeza fría, salvó milagrosamente a su equipo de un cabezazo de Milla en el minuto 39. Y en el 63, en otro tú a tú con Roberto después de que este superase a los dos centrales azulgranas y al propio Joan, el guardameta sacó el brazo para detener, una vez más, a su antiguo equipo. No fue el último bloqueo de Joan durante el partido. La afición, en más de una de las paradas, quedó en silencio.

Y eso que el cambio de campo y de portería en la media parte impuso más presión sobre Joan, con la grada de animación justo detrás del meta. Él ni se inmutó. En la previa del partido ya hubo un ambiente tenso en los alrededores del estadio. La atención fuera fue la misma que sobre el césped: carteles refiriéndose a Joan García como “traidor”, peluches y todo tipo de alusiones a él como una “rata” e incluso billetes con su cara llamándole “Judas”. La afición blanquiazul recibió de manera multitudinaria con bengalas rojas y fuegos artificiales al autobús de sus jugadores, y con algunos gritos al del Barça. Y le dedicó una doble ovación a su entrenador, Manolo González, ya dentro del estadio, cuando se acercó a los micrófonos de Movistar +. “Intenté rebajar la presión en rueda de prensa, decir que solo era un partido de fútbol. A partir de ahí también entiendo que es un sentimiento”, confesó el técnico.

Joan y Manolo no se miraron antes del encuentro. “Joan no olvida que Manolo González fue el entrenador que le dio la confianza para jugar a nivel profesional, pero ahora está con nosotros”, explicó Flick. Sí chocó la mano con Jofre. “Joan es mi amigo desde que tengo 13 años. Es un poco extraño, son tantos años… entiendo a la afición y somos clubes rivales. Esto es fútbol y es parte de ello. Cada uno decide su camino y piensa que es lo mejor para él”, explicó Jofre en Movistar +. Poco después, recibió una camiseta conmemorativa por alcanzar sus 100 partidos con el Espanyol. Joan no dudó en aplaudirle.

El encuentro iba a terminar sin incidentes, hasta que llegaron los goles de Dani Olmo a cinco minutos del final y después el de Lewandowski, y los espectadores tiraron botellas al córner. Las fuerzas de la afición, insaciables todo el encuentro, se apagaron, y empezaron abandonar el estadio. Entonces, sonó el pitido final, Joan empezó a abrazar sentidamente a sus compañeros y entrenador. Y se hizo el silencio.