El juez único de competición abre una vía para que se pueda dar por perdido al Rayo su partido contra el Oviedo

El juez único de competiciones de la RFEF ha publicado este jueves la resolución tras la queja del Oviedo después de la suspensión del partido ante el Rayo Vallecano en Vallecas el pasado 7 de febrero. En el comunicado se reabre la posibilidad de dar por perdido el partido al equipo vallecano, señala su responsabilidad tras la no disputa del encuentro y traslada la decisión al comité disciplinario de la RFEF. Además, cataloga el partido como “no celebrado” y no “suspendido” como explicó la Liga, que estableció ya fecha para su celebración: el 4 de marzo a las 21.00, fecha que no será válida.

La Liga ha respondido al anuncio de la resolución y ha explicado que “interpondrá un recurso contra esta resolución, con plena confianza en que será anulada”. El organismo presidido por Javier Tebas alega que la resolución dictada por el juez único de competiciones de la RFEF “se aparta del marco jurídico”. “De acuerdo con este marco jurídico, La Liga tiene la competencia exclusiva para determinar y modificar la fecha y hora de celebración de los partidos de la competición que organiza. La fijación de fechas y horarios, así como cualquier decisión vinculada a los mismos —incluida la suspensión de encuentros— forma parte de la organización del Campeonato. En esta materia, la RFEF no tiene competencias revisoras sobre las decisiones adoptadas por La Liga”, reza el comunicado.

El Oviedo también se ha pronunciado tras la resolución. El conjunto asturiano ha anunciado que seguirá hasta el final con su petición de recibir los tres puntos. “El club continuará defendiendo, ante todos los órganos federativos, disciplinarios, administrativos y judiciales competentes, que la consecuencia jurídica completa de los hechos debe incluir la declaración de pérdida del encuentro cuando no concurre fuerza mayor y la suspensión ha sido adoptada por un órgano incompetente”. Además, comunica que los gastos de los aficionados serán reembolsados por la Liga. “Desde el Club se ha dado parte a LaLiga de todos los gastos reclamados por nuestros aficionados afectados en el desplazamiento a Vallecas, existiendo el compromiso de que serán reembolsados por parte de la patronal. Se desconocen los plazos, pero el compromiso existente por parte de LaLiga indica que se les reembolsará”.