El juez único de competición abre una vía para que se pueda dar por perdido al Rayo su partido contra el Oviedo
Declara nula la suspensión del encuentro decretada por LaLiga, señala la responsabilidad del club de Vallecas y traslada la decisión al comité disciplinario de la RFEF
El juez único de competiciones de la RFEF ha publicado este jueves la resolución tras la queja del Oviedo después de la suspensión del partido ante el Rayo Vallecano en Vallecas el pasado 7 de febrero. En el comunicado se reabre la posibilidad de dar por perdido el partido al equipo vallecano, señala su responsabilidad tras la no disputa del encuentro y traslada la decisión al comité disciplinario de la RFEF. Además, cataloga el partido como “no celebrado” y no “suspendido” como explicó la Liga, que estableció ya fecha para su celebración: el 4 de marzo a las 21.00, fecha que no será válida.
La Liga ha respondido al anuncio de la resolución y ha explicado que “interpondrá un recurso contra esta resolución, con plena confianza en que será anulada”. El organismo presidido por Javier Tebas alega que la resolución dictada por el juez único de competiciones de la RFEF “se aparta del marco jurídico”. “De acuerdo con este marco jurídico, La Liga tiene la competencia exclusiva para determinar y modificar la fecha y hora de celebración de los partidos de la competición que organiza. La fijación de fechas y horarios, así como cualquier decisión vinculada a los mismos —incluida la suspensión de encuentros— forma parte de la organización del Campeonato. En esta materia, la RFEF no tiene competencias revisoras sobre las decisiones adoptadas por La Liga”, reza el comunicado.
🚨 NOTA INFORMATIVA— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) February 19, 2026
Sobre la resolución del Juez Único de competiciones profesionales de la RFEF relativa al partido Rayo Vallecano – Real Oviedo.
LALIGA desea manifestar que la resolución dictada por el Juez Único de competiciones profesionales de la RFEF se aparta del marco… pic.twitter.com/a4BWEkDfdg
El Oviedo también se ha pronunciado tras la resolución. El conjunto asturiano ha anunciado que seguirá hasta el final con su petición de recibir los tres puntos. “El club continuará defendiendo, ante todos los órganos federativos, disciplinarios, administrativos y judiciales competentes, que la consecuencia jurídica completa de los hechos debe incluir la declaración de pérdida del encuentro cuando no concurre fuerza mayor y la suspensión ha sido adoptada por un órgano incompetente”. Además, comunica que los gastos de los aficionados serán reembolsados por la Liga. “Desde el Club se ha dado parte a LaLiga de todos los gastos reclamados por nuestros aficionados afectados en el desplazamiento a Vallecas, existiendo el compromiso de que serán reembolsados por parte de la patronal. Se desconocen los plazos, pero el compromiso existente por parte de LaLiga indica que se les reembolsará”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.