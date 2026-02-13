El juez mantiene el juicio a Errejón después de que Mouliaá ratificara su acusación por abuso sexual

El exdiputado Íñigo Errejón a su salida tras declarar en el Juzgado de Instrucción Número 47 de Plaza de Castilla por una denuncia de Elisa Mouliaá por un posible delito de agresión sexual.

El juez Adolfo Carretero mantiene el juicio al exdiputado Íñigo Errejón después de que la actriz Elisa Mouliaá decidiera seguir adelante con su acusación por abuso sexual. El instructor ha rechazado archivar la causa contra el exportavoz de Sumar y le ha citado a comparecer el martes 17 de febrero, a las 10.00, para notificarle en persona el auto de apertura de juicio oral.

Fue el pasado 4 de febrero cuando Mouliaá comunicó al juez que desistía “de forma total, libre, consciente e irrevocable de la acusación particular” que ejerce en la causa abierta en los juzgados de Madrid (y que está pendiente de fecha para juicio) contra Errejón. En aquel momento, la actriz explicó que renunciaba “por razones estrictamente personales y de salud” y que no obedecía a “una retractación de los hechos denunciados”. Seis días después, rectificó su decisión y dijo que mantendría la acusación contra el exdiputado. “¡Ahora sí que sí que voy a ir hasta el final!”, expresó en declaraciones a los medios a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

Ahora, el juez desestima la petición de Errejón de archivar la causa en su contra. En un auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el instructor explica que actúa así después de que el abogado de Mouliaá presentara el pasado 10 de febrero un escrito en el que dejaba sin efecto la renuncia que entregó el día 4 de este mismo mes. “Se entiende que mantiene la acusación”, señala el instructor.

La actriz Elisa Mouliaá, junto a su abogado, Alfredo Arrién, atiende a los medios a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, el 10 de febrero. Antonio Gutiérrez (Europa Press)

Estaba previsto que el juez notificase en persona a Errejón el pasado martes la apertura de juicio oral. Pero suspendió la citación por “seguridad jurídica” hasta que la actriz aclarase si renunciaba o no a seguir acusando al exdiputado.

La Audiencia Provincial de Madrid estaba pendiente del desenlace, ya que se encuentra deliberando sobre los recursos se presentaron contra la propuesta del juez de enjuiciar a Errejón. El pasado 9 de febrero, le pidió al juez que le notificase si Mouliaá había retirado su acusación, como anunció la actriz en sus redes sociales el día 4 y recogió la prensa nacional.

El órgano tenía dudas porque la artista había presentado su renuncia en un escrito que no llevaba la firma ni de su abogado ni de su procurador. El juez también se percató de este detalle y avisó a Mouliaá de que así no tendría validez. Por ello, emplazó a la actriz a subsanar ese error si quería que la renuncia se materializara correctamente.

El 10 de febrero, la mujer acudió al juzgado y comunicó que seguiría adelante con la acusación, que el escrito que presentó en un principio era “fruto de un ataque de ansiedad”. Ahora, el caso vuelve al punto en el que había quedado hace unas semanas: Errejón tendrá que ir al juzgado a recoger el auto de apertura de juicio oral mientras espera que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva su recurso.