El éxito de Marcello Hernández en ‘SNL’ o la comedia latina en los tiempos del ICE

El joven de origen cubano y dominicano interpreta a Domingo en ‘sketches’ que reúnen millones de reproducciones, junto a famosos como Bad Bunny, Pedro Pascal, Ariana Grande y Sabrina Carpenter. Su fama llega además en medio de un clima de represión migratoria en Estados Unidos

Saturday Night Live (SNL) nació en 1975 como un programa de entretenimiento en Estados Unidos y poco a poco se fue convirtiendo en el favorito del público. En 2021 fue el más visto de todas las cadenas estadounidenses y en 2025, en su 50º aniversario, su especial reunió a casi 15 millones de espectadores. Uno de los responsables más recientes de su éxito es Marcello Hernández, un joven de 28 años nacido en Miami, de padre dominicano y madre cubana. En 2022, se convirtió en el primer miembro de la generación Z de raíces latinas en formar parte permanente del elenco de SNL. El actor basa su comedia en sus vivencias creciendo como hijo de padres latinos y en sus sketches incluye fragmentos hablando en español. Uno de sus personajes más populares es el de Domingo, un latino conocido por robarle el corazón a las mujeres; también el personaje que interpreta como hijo del actor chileno Pedro Pascal y el de sobrino ficticio del puertorriqueño Bad Bunny.

Hernández pasó de tener tres trabajos para cubrir sus gastos, a compartir el escenario con leyendas de la comedia como Eddie Murphy, Will Ferrell, Adam Sandler... Ahora el actor la está rompiendo e incluso ha estrenado Marcello Hernández: American Boy, un especial de comedia en Netflix del que está haciendo tour por varias ciudades de Estados Unidos. Además, será la voz de Fergus, uno de los hijos del ogro más querido en la película Shrek 5.

Uno de sus momentos más virales en el programa es el sketch que hizo junto a Ariana Grande en el que interpretan la canción Espresso de Sabrina Carpenter, pero con un giro cómico. Se trata de una escena en la que Grande, junto a otras actrices, está en la boda de su amiga. Como regalo le interpretan la canción de Carpenter. En la letra relatan lo que pasó en la despedida de soltera: una infidelidad de la novia con Domingo. Al final, sale Hernández para confirmarlo cantando los últimos versos de la canción ―el episodio tiene 110 millones de reproducciones en la cuenta de TikTok de SNL―. El personaje tuvo tanto éxito que el sketch ha tenido varias secuelas desde entonces.

“Recibir una oportunidad fija en un show legendario fue un momento muy especial. Llamé a mi mamá, lloramos juntos y ella, como siempre, me dijo que dejara de llorar y me pusiera a trabajar”, contó a Galore en febrero de 2025 sobre su incorporación a SNL. La comedia en español no fue algo forzado, al contrario, salió naturalmente e hizo reír a miles de espectadores.

“Yo solo escribo cosas que me parecen graciosas. Si la gente se ríe tienes una oportunidad. Nunca he tenido que pedir: ‘Lorna [el creador del programa] ¿puedo por favor hablar español esta semana?”, dijo a la revista TIME en septiembre, en una entrevista que forma parte de la lista anual Latino Leaders 2025, en la que destacan a 12 figuras que están reconfigurando sus industrias en EE UU. “Soy el primer estadounidense de mi familia, y sé que las oportunidades que tengo existen porque mis padres pudieron dejar su país, venir aquí e intentar darme una vida mejor. Si vienes a mi show, verás que es una parte fundamental de mi identidad —el hecho de haber sido criado por inmigrantes—, y estoy muy agradecido por ello”.

Otro de sus éxitos es el episodio donde hace de hijo de Pedro Pascal. “Pedro tenía una idea de: ‘¿Qué pasaría si un niño latino le llevara una novia estadounidense a la mamá?’, y yo, obviamente, como un hijo de mamá cubana inmigrante, tenía una pila de chistes de eso y pude escribir ese sketch con un par de escritores”, contó a Vogue en abril. Este personaje también tuvo una secuela en la que Bad Bunny se unió como la tía de Hernández.

Él y el cantante también hicieron un sketch de la serie mexicana El Chavo del 8, donde el comediante interpreta a “el chavo” y Bad Bunny a “Quico”. La química que tuvo con el puertorriqueño la trasladaron a muchos otros episodios y más tarde a la película a Terminagolf 2, una comedia escrita por Adam Sandler, uno de los actores que más admira el comediante y con quien soñaba trabajar desde pequeño.

La comedia latina y en español llega en un momento de tensión en Estados Unidos tras los continuos intentos de represión a los medios y las violentas redadas de detención de migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El pasado septiembre, la Administración de Donald Trump suspendió el programa de late night con Jimmy Kimmel, tres días después de que el cómico hiciera un comentario sobre el asesinato del líder juvenil trumpista Charlie Kirk. Otro de los conductores más icónicos, Stephen Colbert, anunció que no renovará al frente de su programa late night tras la compra de la cadena de un aliado de Trump.

El programa SNL ha hecho varios episodios parodiando al presidente republicano en temas como los archivos del caso Epstein, la guerra en Ucrania y su encuentro con el príncipe heredero de Arabia Saudí. En uno de los episodios del programa, Bad Bunny respondió a las críticas tras anunciarse que sería el cantante para el intermedio de la Super Bowl LX este 9 de febrero. Tuvo muchas reacciones negativas por parte de los estadounidenses por tratarse de un artista latino que canta en español. Trump solo dijo que “no sabe quién es”, pero aseguró que el ICE estará operando en el partido. Por la misma razón, Bad Bunny decidió dejar fuera a Estados Unidos de su lista de países en su gira y respondió a las críticas del medio tiempo en un monólogo en SNL. En español dedicó su logro a “todos los latinos y latinas en el mundo entero y en los Estados Unidos. Todas las personas que han trabajado para abrir puertas” y en inglés, agregó: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

En 2025, uno de cada cinco habitantes de EE UU era de origen latino, un total de 68 millones de personas, según datos del proyecto Latino GDP de la Universidad de California Los Ángeles y la California Lutheran University. Marcello Hernández está cambiando el curso del programa con su comedia y está “intentando trabajar todo lo posible para tener los medios y la capacidad de hacer más y ayudar a más gente, de crearme un nombre, pero también de representar a los latinos, algo que para mí es muy importante”. Y atribuye su sentido del humor en gran parte a sus orígenes: “Yo creo que también como dominicano, eso es parte de nuestra cultura, esa habilidad de negociar, de estar en la ‘chercha’ con los amigos, los nicknames que nos damos entre nosotros, los latinos. Yo me crie yendo mucho a Santo Domingo con mi papá, y allá todos los niños tienen un timing increíble para la comedia”, contó para Vogue.