La recaudación de fondos para la familia de James Van Der Beek supera el millón de dólares en cuestión de horas

“James Van Der Beek fue un querido esposo, padre y amigo que marcó la vida de todos a su alrededor. Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, James falleció el 11 de febrero de 2026, dejando atrás a su devota esposa, Kimberly, y a sus seis maravillosos hijos”. Así empieza el mensaje que encabeza la campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para ayudar a la viuda y los seis hijos del fallecido intérprete, conocido por su papel protagonista en la serie adolescente de los noventa Dawson crece. “Mis amigos han creado este link para apoyarme a mí y a nuestros hijos durante este tiempo. Con agradecimiento y un corazón roto”, ha compartido Kimberly en sus stories de Instagram junto a una foto del actor, con el que ha estado casada los últimos 16 años. En cuestión de horas, la iniciativa ya ha superado el millón de dólares de recaudación gracias a miles de donantes.

“Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él”, advierten los amigos de Kimberly en el mensaje de GoFundMe. El intérprete fue diagnosticado con un cáncer de colon en verano de 2023, enfermedad que hizo pública en noviembre de 2024. “Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que sus hijos puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les espera”, continúa el texto.

Según publica la plataforma de crowdfunding, la campaña para apoyar a la familia Van Der Beek ha limitado la recaudación a 1,3 millones de dólares y, en apenas unas horas, ya ha conseguido alcanzar el 91%, con más de 1,1 millones de dólares en total logrados gracias a más de 22.000 donaciones. La plataforma también hace públicos el nombre y la cantidad de cada aportación, y las hay de todo tipo: desde destinatarios anónimos que aportan 11 dólares hasta empresas como la biotecnológica Guardiant Health, que se ha solidarizado con 25.000 dólares, el donativo más generoso hasta el momento. “Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos”, concluye el escrito.

El pasado 22 de septiembre, los protagonistas de Dawson crece se reunieron en Nueva York por primera vez en más de 20 años, en un acto que atrajo a miles de fans y que también sirvió para recaudar fondos. Esta vez el dinero estaba destinado a la organización Fuck Cancer, que da información y apoyo a quienes padecen la enfermedad. Inicialmente, estaba anunciada la presencia de Van Der Beek, pero tuvo que ausentarse en el último momento por problemas de salud. “No puedo creer que no pueda abrazar a mis compañeros de reparto. Quería subir al escenario y agradecer a cada persona de este teatro por estar aquí esta noche”, lamentó en un vídeo que se proyectó sobre el escenario del teatro, por el que sí que pasaron sus compañeros y su familia.

James Van Der Beek estuvo rodeado de sus seres queridos en sus últimos días. Fue la propia Kimberly, con quien se casó en 2010, quien anunció la noticia de su fallecimiento a través de su perfil de Instagram. “Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad”, destacó. Después de sus palabras, tanto fans como amigos íntimos del intérprete han compartido imágenes con él como homenaje. El actor Alfonso Ribeiro —Carlton Banks en El príncipe de Bel-Air—, por ejemplo, publicó una fotografía junto a Van Der Beek junto a un extenso mensaje en el que aseguraba estar “muy destrozado”. “Él era mi verdadero amigo, hermano y guía de vida. Estuve con él en este horrible viaje para vencer el cáncer. Él y Kimberly cambiaron mi vida”, compartió. El actor Mehcad Brooks se hizo eco de lo que compartió Ribeiro. “Estar contigo estos últimos días ha sido el mayor honor de mi vida”, escribió en la sección de comentarios. “Hasta que nos volvamos a ver, mi hermoso hermano”.

La actriz y exluchadora profesional Stacy Keibler también ha revelado que pasó tiempo con él poco antes de su fallecimiento y compartió una foto de un momento juntos. “Pasar estos últimos días contigo ha sido un verdadero regalo de Dios. Nunca he estado tan presente en mi vida”, escribió junto a una imagen de ella mirando la puesta de sol con el intérprete, sentado en silla de ruedas. “Tal vez la lección que nos dejas es esta: el momento presente lo es todo”, reflexionó.

La diseñadora Erin Fetherston también fue otra de las que estuvo al lado del actor en sus últimos días y también ha dejado constancia de ello en una emotiva publicación de Instagram. “Qué honor fue sentarme a tu mesa y poder llamarte mi mejor amigo. El vacío que dejas nunca podrá llenarse, pero haremos todo lo posible por colmar de amor a tu hermosa familia y recordaremos seguir bailando en tu honor, porque tú siempre supiste lo importante que es la alegría”, escribió junto a un carrusel de imágenes de ellos juntos, incluida una de la diseñadora tomando la mano al actor, que descansa en su cama, en la que ambos se miran muy sonrientes.