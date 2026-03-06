La policía del Reino Unido detiene a cuatro sospechosos de estar espiando para Irán

La policía británica contiene a manifestantes frente a la embajada de Irán en Londres, el 28 de febrero

El departamento antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres (conocida como la Met) ha detenido este viernes a cuatro personas sospechosas de estar realizando tareas de espionaje para el régimen de Irán. Se trata de cuatro hombres, uno de ellos de nacionalidad iraní y los otros tres británico-iraníes, a los que los agentes han arrestado de madrugada en diversos barrios del noroeste de Londres.

Dos de los acusados, de 40 y 55 años, han sido detenidos en el área de Barnet; uno de 52 en Watford y otro de 22 en Harrow. En esta última zona, otras seis personas han sido también arrestadas por intentar ayudar al sospechoso y enfrentarse a los agentes. En todas estas localizaciones se han llevado a cabo registros.

“La investigación se centra en la sospecha de que llevaban a cabo tareas de vigilancia tanto de localizaciones como de personas relacionadas con la comunidad judía en Londres”, ha explicado la Met en un comunicado.

Las detenciones se han realizado bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional de 2023, que contempla como delito la ayuda o asistencia a un servicio de inteligencia extranjero. “El país al que hace referencia la investigación es Irán”, ha indicado la Met.

“Las detenciones llevadas a cabo hoy [este viernes] forman parte de una investigación que llevaba en marcha mucho tiempo, y son parte de nuestra tarea habitual de frenar cualquier actividad maliciosa cuando sospechamos de su existencia”, ha dicho la directora del departamento antiterrorista de la Met, Helen Flanagan.

“Entendemos que los ciudadanos puedan estar preocupados, y en concreto la comunidad judía. Les pido que permanezcan vigilantes y que, si detectan algo preocupante, contacten con nosotros”, ha añadido.

Protección reforzada

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, dio la orden de aumentar considerablemente los recursos policiales destinados a proteger a la comunidad judía en el Reino Unido después del atentado contra la sinagoga de Mánchester del pasado octubre, en el que dos personas murieron y tres resultaron heridas.

En Londres hay una gran comunidad iraní, con decenas de miles de personas. Muchas de ellas han participado estos días en las celebraciones callejeras por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y por la muerte del ayatolá Ali Jameneí.

Las autoridades británicas sospechan desde hace tiempo, sin embargo, que infiltrados entre todas ellas podría haber agentes al servicio del régimen islámico de Teherán.