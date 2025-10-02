Un hombre mata a dos personas y hiere a otras tres en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur

Policía y personal de emergencias en los alrededores de la sinagoga de Mánchester, este jueves.

El sospechoso se lanzó con su vehículo contra un grupo de fieles, e intentó apuñalar a varios. La policía abate a tiros al presunto asesino y mantiene acordonada la zona de la ciudad británica

Un hombre atropellado con su vehículo, y más tarde ha apuñalado, a miembros de la comunidad judía que atendían en la mañana de este jueves el servicio religioso de la sinagoga de Heaton Park, en Mánchester, durante la celebración del Yom Kipur, la fiesta más importante de la comunidad judía. Dos personas han fallecido y otras tres han resultado heridas, una de ellas con arma blanca, según la policía. Uno de ellos era guardia de seguridad. El sospechoso ha sido abatido a tiros por los agentes antes de que llegara a entrar en el edificio.

La policía no ha confirmado aun si el atacante ha fallecido, “por los objetos sospechosos que acarreaba con él”. Por ese motivo, una unidad de los artificieros se ha desplazado a la zona para descartar, con ayuda de un robot, si el presunto asesino portaba algún explosivo.

La sinagoga, en el norte de la ciudad británica, se mantiene acordonada a estas horas.

“La policía recibió una llamada de un ciudadano a las 9.31 [10.31, horario peninsular español] desde la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Middleton Road. Aseguraba haber sido testigo de cómo un vehículo se había dirigido contra un grupo de personas, y cómo una de ellas había sido apuñalada”, informa en un comunicado de la Policía de Greater Manchester, el área metropolitana de la ciudad.

“Es un incidente grave, y pido a los ciudadanos que eviten acercarse a esa zona. Pero al mismo tiempo puedo asegurar que el peligro inminente parece haber desaparecido”, ha dicho a la BBC el alcalde de la ciudad, Andy Burnham. “La policía se ha hecho cargo de la situación muy rápidamente”, ha explicado.

La sinagoga contaba con la presencia de muchos fieles. “La mayoría fueron retenidos dentro del edificio mientras se aseguraba la zona que lo rodea. Ya han sido todos evacuados”, han explicado las autoridades.

El Servicio de Ambulancia North West, encargado de asistir a esa zona de Mánchester, ha emitido una nota en la que aseguran que “se encuentran haciendo un balance de la situación y trabajando con otros miembros de servicios de emergencias”. “Nuestra prioridad”, añaden, “es asegurar que las personas reciban atención médica lo más pronto posible”.

Un testigo, que se ha identificado como Gareth, ha explicado a la BBC cómo el sospechoso había intentado golpear con su cuchillo una de las ventanas del edificio para intentar acceder a su interior. “En unos pocos segundos, la policía ha llegado, le ha lanzado un par de advertencias y, al no atenderlas, han abierto fuego”, ha relatado. “Al intentar incorporarse, han vuelto a disparar”, ha añadido.

La Policía de Greater Manchester ha activado de inmediato la llamada Operación Plato, un protocolo diseñado para responder a cualquier ataque terrorista continuado, que pone en guardia y obliga a seguir unos pasos concretos a todos los servicios de emergencia y hospitales de la zona.

Durante la celebración del Yom Kipur, la comunidad judía ayuna durante 25 horas y atiende los servicios religiosos en las sinagogas.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, cuya esposa Victoria es de origen judío, descendiente de inmigrantes polacos, ha expresado en un comunicado su estupor: “Estoy conmocionado con el ataque a la sinagoga de Crumpsall [el barrio de Mánchester]. El hecho de que haya ocurrido durante el Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, convierte el incidente en algo aún más terrorífico. Mis pensamientos están con todos los seres queridos de aquellos afectados, y doy las gracias a los servicios de emergencia”, ha dicho.

Starmer ha suspendido su presencia en la cumbre de la Comunidad Política Europea, que se celebraba este jueves en Copenhague, y ha decidido regresar a Londres. A lo largo de la tarde presidirá una reunión del gabinete COBRA, una reunión de crisis que concentra a todos los ministerios afectados por el incidente.

Todas las sinagogas de Mánchester se han coordinado para reforzar su seguridad después de tener noticias del atentado. La organización judía Community Security Trust, ha asegurado que “ya trabaja con la policía y con la comunidad judía local, después del grave incidente de la sinagoga del norte de Mánchester”. La organización ha asegurado que “todo apunta a que se trata de un atentado horripilante en el día más sagrado del calendario judío”.

El primer ministro ha dado instrucciones para que el refuerzo de seguridad, con un mayor número de policías, se extienda a todas las sinagogas del Reino Unido. “Haremos lo que sea necesario para mantener a salvo a nuestra comunidad judía”, ha dicho Starmer.

El palacio de Buckingham ha emitido también un comunicado en el que los reyes Carlos III y Camilla aseguran “estar profundamente conmocionados y entristecidos” por el atentado de Mánchester, “especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía”.