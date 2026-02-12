¿Dónde puede verse en España ‘Dawson crece’, la mítica serie del fallecido James Van Der Beek?

Dawson crece (Dawson’s Creek, en el original en inglés) fue una de esas series definitorias para una generación de personas que creció, entre 1998 y 2003, viendo en televisión a este adolescente sensible que quería ser director. Pero sobre todo el personaje marcó la carrera de su protagonista para siempre. Con el recuerdo de aquel mítico personaje, falleció este miércoles James Van Der Beek a los 48 años a causa de un cáncer de colon que le diagnosticaron en verano de 2023. Ahora muchos querrán recuperar las andaduras de su Dawson, ¿dónde puede verse en España?

Aunque ahora mismo las seis temporadas de la serie íntegra no están disponibles en ningún lado, los servicios que incluyan AXN Now tienen las tres primeras, los años de instituto, con un total de 58 episodios de los 128 que conformó la ficción. AXN Now se incluye en la oferta de Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco y planes de pago de Tivify, así que aparece en los buscadores de todas esas plataformas. Además, el canal de series nostálgico VinTV está reponiéndola en su servicio lineal.

Dawson crece no solo es una buena oportunidad para repasar los inicios de Van Der Beek, sino también para ver a tres otros actores que sin duda tuvieron carreras mucho más pródigas que el intérprete de Dawson: Joshua Jackson (conocido también por Fringe), Katie Holmes y la cinco veces nominada al Oscar Michelle Williams, una de las actrices favoritas del drama gracias a Brokeback Mountain, Blue Valentine, Mi semana con Marilyn, Manchester by the Sea o Los Fabelman.

El pasado 22 de septiembre, los cuatro protagonistas se reunieron en Nueva York por primera vez en más de 20 años, en un acto que atrajo a miles de fans y que servía para recaudar fondos para la organización Fuck Cancer, que da información y apoyo a quienes padecen la enfermedad. Pero Van Der Beek no pudo acudir. El pasado noviembre, además, se vio obligado a hacer una venta de algunos de los objetos de Dawson crece de su colección personal, para ayudarse a pagar el tratamiento contra el cáncer. “He guardado estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me ha deparado últimamente, está claro que ese momento ha llegado”, contó. Ahora sus amigos han lanzado una recolecta para financiar a su familia, con seis hijos, que se ha quedado sin fondos tras todo el tratamiento. En 24 horas, ha recaudado más de un millónde dólares.

Van Der Beek siempre supo reírse del papel romántico que le encasilló y de todos sus memes (sus lágrimas se convirtieron en chiste en internet), incluso con un cameo en Scary Movie donde lo recuperaba subiéndose a la ventana por las escaleras que se hicieron icónicas. De su personaje se reía sobre todo en la divertida serie Apartamento 23, donde acompañaba a Krysten Ritter como una versión exagerada de sí mismo. Esta otra producción no está ahora mismo disponible en España.

El actor protagonizó en cine comedias como Boda a la vista o El quarterback y yo (en MGM+), e interpretó a Mox, el quarterback estrella de Varsity Blues (Juego de campeones). Y durante años fue invitado recurrente en series como Mentes criminales, One Tree Hill, Medium, Pose, Cómo conocí a vuestra madre, Mercy, así como en una treintena de capítulos de CSI: Cyber. Le quedaba un proyecto por estrenar, ya que aparecerá en la serie Elle, la precuela de Una rubia muy legal, que se estrenará el 1 de julio en Amazon Prime Video.