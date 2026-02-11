La vida y obra de James Van Der Beek, en imágenes

14 fotosActoresLa vida y obra de James Van Der Beek, en imágenesEl protagonista de ‘Dawson crece’ (’Dawson’s Creek’) ha fallecido a los 48 años a causa de un cáncer de colon que le fue diagnosticado en el verano de 2023 El País11 feb 2026 - 21:54Actualizado: 11 feb 2026 - 22:05CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentarios James Van Der Beek, protagonista de la serie de televisión 'Dawson crece' (Dawson’s Creek), en noviembre de 1998.NY Daily News via Getty ImagesVan Der Beek y el presentador Jay Leno durante una entrevista en 'Tonight Show', en enero de 1999.NBC (NBCU Photo Bank/NBCUniversal via)Michelle Williams, Joshua Jackson, Meredith Monroe, Kerr Smith y Katie Holmes, protagonistas de 'Dawson crece' (Dawson’s Creek).Getty Images (Getty Images)Presentación del cast de 'Dawson crece' (Dawson’s Creek) en Nueva York, en 2003.KMazur (WireImage)Aaron Stanford, Jon Abrahams, Marne Patterson, Ethan Embry, Adam Garcia, Lauren German y James Van Der Beek en Las Vegas, en 2005.Michael Caulfield Archive (WireImage)James Van Der Beek durante un piloto de comedia televisiva proyectado para la cadena CBS, en abril de 2005.CBS Photo Archive (CBS via Getty Images)James Van Der Beek (derecha) durante un episodio de 'The Forgotten', en octubre de 2019.Colleen Hayes (Disney General Entertainment Content via Getty Images) James Van Der Beek en el papel del Dr. Joe Briggs en la serie 'There is No Room for You on My Ass' que protaonizó en 2010.NBC (NBCUniversal via Getty Images)James Van Der Beek sale de la grabación de 'AOL Build' en Nueva York, en agosto de 2017.Ray Tamarra (GC Images)James Van Der Beek en el programa 'The Late Late Show' con James Corden, el 10 de septiembre de 2019.CBS Photo Archive (CBS via Getty Images)Der Beek en la 71.ª edición de los Premios Emmy, en California, en 2019.Mario Anzuoni (REUTERS)Van Der beek participa en 'Bailando con las estrellas' en noviembre de 2019.Eric McCandless (ABC via Getty Images)El actor entrega el premio al vídeo femenino del año durante los CMT Music Awards 2014 en Nashville, Tennessee.Harrison McClary (REUTERS)James Van Der Beek asiste al estreno en Los Ángeles de la serie de Prime Video 'Overcompensating' en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025.JC Olivera/GA (The Hollywood Reporter via Getty Images)