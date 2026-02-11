Ir al contenido
_
_
_
_
US
James Van Der Beek
14 fotos
Actores

La vida y obra de James Van Der Beek, en imágenes

El protagonista de ‘Dawson crece’ (’Dawson’s Creek’) ha fallecido a los 48 años a causa de un cáncer de colon que le fue diagnosticado en el verano de 2023

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_