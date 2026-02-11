El actor James Van Der Beek, de ‘Dawson crece’, muere a los 48 años

El actor James Van Der Beek, conocido por su papel de Dawson, el protagonista de la serie adolescente Dawson crece (Dawson’s Creek, en el original en inglés) de finales de los años noventa, ha muerto este miércoles 11 de febrero. El intérprete fue diagnosticado con un cáncer de colon en verano de 2023 e hizo público en noviembre de 2024 y en los últimos meses sus apariciones públicas eran muy limitadas. Van Der Beek se casó con Kimberly Van Der Beek en 2010, y juntos tenían seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. Su familia ha hecho público su fallecimiento.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana”, se leía en un mensaje en su perfil de Instagram. “Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

Van Der Beek empezó su carrera a principios de los noventa, pero se hizo famoso globalmente gracias a su papel de Dawson Leery en la serie juvenil, en la que se trataban los primeros amores, pero también problemas sociales y relaciones paternales. Fue una serie novedosa que supo conectar con el público y que mostró el primer beso homosexual de la televisión en prime time. Además, supuso todo un trampolín a la fama para otros entonces jóvenes que hoy son estrellas del firmamento hollywoodiense: Katie Holmes (que interpretaba a Joey Potter), Michelle Williams (como Jen Lindley) y Joshua Jackson (Pacey Witter).

El pasado 22 de septiembre, los protagonistas de la serie se reunieron en Nueva York por primera vez en más de 20 años, en un acto que atrajo a miles de fans y que, además, sirvió para recaudar fondos para la organización Fuck Cancer, que da información y apoyo a quienes padecen la enfermedad. Sin embargo, aunque le esperaron hasta el último momento, finalmente Van Der Beek no estuvo presente.

Los protagonistas de la tercera temporada de 'Dawson Crece'. Detrás, James Van Der Beek. En el centro, Michelle Williams, Joshua Jackson, Meredith Monroe y Kerr Smith. Abajo: Katie Holmes. Columbia TriStar (Getty Images)

“A pesar de todos mis esfuerzos no podré estar allí. No podré subir a ese escenario y dar las gracias a todas y cada una de las personas del teatro por acompañarme en mi lucha contra el cáncer, cuando más lo necesitaba”, lamentaba Van Der Beek en una publicación en redes sociales. “Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí”, contaba entonces Michelle Williams, una de las organizadoras del evento. “Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de Dawson crece sienten lo mismo".

Van Der Beek siempre fue muy abierto con respecto a su enfermedad, de la que habló con los medios y en sus redes sociales en más de una ocasión. Cuando la hizo pública, en noviembre de 2024, aseguró que era optimista. “Es cáncer. Cada año, aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy una de ellas”, explicaba entonces en su cuenta de Instagram. “No hay un manual de instrucciones para anunciar estas cosas, pero había planeado hablar de ello en profundidad con la revista People en algún momento cercano... para generar conciencia y contar mi historia en mis propios términos. Pero ese plan tuvo que ser modificado esta mañana temprano cuando me informaron que un tabloide iba a publicar la noticia”, explicó a sus 1,5 millones de seguidores. Hoy, esa misma cuenta ha dado la noticia de su fallecimiento.

Además de una enfermedad compleja y larga, el cáncer es caro de tratar en Estados Unidos, un país sin sanidad pública. De ahí que el pasado noviembre el actor decidiera hacer una venta de algunos de los objetos de Dawson crece de su colección personal, para ayudarse así a pagar el tratamiento contra el cáncer. “He guardado estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me ha deparado últimamente, está claro que ese momento ha llegado”, contó entonces a la revista People. “Aunque me inunda la nostalgia al desprenderme de estos objetos, me complace poder ofrecerlos a través de la subasta de Propstore y compartirlos con quienes han apoyado mi trabajo a lo largo de los años”, comentó a la publicación.

Además de en Dawson crece, en la que estuvo a lo largo de 128 episodios emitidos entre 1998 y 2003, Van Der Beek se convirtió en un rostro bastante popular en cine y televisión. Protagonizó comedias como Boda a la vista o El quarterback y yo, e interpretó a Mox, el quarterback estrella de Varsity Blues (Juego de campeones). También hizo una serie que se reía de sí mismo, Dont Trust the Bitch on Apartment 23, y apareció en series como Mentes criminales, One Tree Hill, Medium, Pose, Cómo conocí a vuestra madre y Mercy, así como en una treintena de capítulos de CSI: Cyber. Le quedaba un proyecto por estrenar, ya que aparecerá en la serie Elle, la precuela de Una rubia muy legal, que se estrenará el próximo verano.