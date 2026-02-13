Tesh Sidi denuncia a la Policía haber recibido amenazas de muerte y muestras de odio de 2.000 usuarios de redes sociales

La ministra de Sanidad, Mónica García, la diputada de Sumar, Tesh Sidi, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, en el Congreso de los Diputados.

La diputada de Sumar por el grupo Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha denunciado ante la Policía Nacional haber recibido amenazas y expresión de odio contra ella de más de 2.000 usuarios de redes sociales. “Te estamos buscando y vas a llegar en caja de pino al Sáhara”; “pedazo de basura, ni con tu sangre derramada se podría limpiar tu nombre”; “cuando algún español abuse de ti ya nos contarás”; “acabarás siendo fusilada”; “tres tiros y a un pozo” y “te vamos a mandar a trocitos a Marruecos” son algunas de las amenazas recopiladas por la propia Sidi y que ha compartido en su cuenta de Instagram.

La parlamentaria ha contado que “es consciente de que los “insultos se han normalizado, pero las amenazas sí son delitos”. Todo empezó cuando Sidi publicó en sus redes sociales un comentario irónico sobre la regularización de migrantes y empezó a recibir el aluvión de comentarios denigrantes. La diputada escribió: “Ahora que los vamos a nacionalizar, todos serán españoles” en respuesta a otro mensaje previo de una cuenta que vinculaba la delincuencia con la inmigración.

Tras el mensaje, su cuenta de Instagram se llenó de respuestas que atentaban contra su integridad física, alusiones “degradantes y peyorativas” por su origen saharaui e incluso amenazas de muerte, según ha expuesto la propia diputada. Las amenazas venían de perfiles identificados y acreditados, no de “bots”, tal y como ha explicado Sidi. “Les pones un meme, no lo entienden... Y terminan amenazándote de muerte”, aseguraba la diputada tras conocer que su comentario se hizo viral entre las cuentas de extrema derecha.

La parlamentaria ha subido varios vídeos a Instagram en los que narra y denuncia su situación. En ellos ha explicado que quiere aprovechar una reunión que mantendrá con la compañía Meta para exigir responsabilidades por “permitir amenazar de muerte sin absolutamente ningún control ni garantías”. También ha recibido otros mensajes de corte racista y acompañará estas actuaciones con una denuncia personal también ante la oficina de delitos de odio, para que sus denuncias puedan seguir el curso administrativo.