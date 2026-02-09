Elon Musk reaviva su guerra contra Sánchez tras la derrota electoral socialista en Aragón

Elon Musk, propietario de X y Tesla, no ha dado por terminada la batalla en X contra el Gobierno español. Tras el segundo revés electoral para el PSOE en dos meses, Musk ha querido hurgar en la herida y ha retuiteado este lunes una publicación del ex subsecretario de Estado para las Comunicaciones, Mike Benz, en el que directamente relaciona la pérdida de las elecciones regionales “del corrupto Gobierno español” con la “necesidad de inundar el país con más de 500.000 inmigrantes”. “Por eso el corrupto Gobierno español se apresura de repente a inundar el país con 500.000 inmigrantes y a criminalizar cualquier discurso que los critique. Su partido está perdiendo las elecciones, rechazado por sus propios votantes, por lo que están importando inmigrantes para mantenerlos en el poder”, dice la publicación.

El texto responde a una noticia publicada por la agencia Bloomberg, que enlaza a una información sobre la debacle socialista en una región donde Pilar Alegría —la primera exministra que se enfrenta a las urnas este año— ha obtenido 18 escaños, igualando el mínimo histórico del PSOE en Aragón en 2015 y perdiendo cinco diputados respecto a las últimas elecciones. “El Partido Socialista del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sufrió su segunda gran derrota en dos meses en unas elecciones regionales anticipadas, lo que pone de manifiesto el descenso del apoyo al Gobierno en gran parte del país”, resumía la agencia en X.

En las últimas semanas, Musk ha intensificado sus críticas contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como contra el Ejecutivo y contra Podemos, el partido que pactó con el Gobierno socialista la aprobación de una regularización extraordinaria de migrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas. La primera guerra en la red social propiedad de Musk fue contra la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, a quien acusó de “abogar por el genocidio”.

El magnate reaccionaba así a unas declaraciones previas de Montero, durante un mitin este sábado en Zaragoza, en las que apelaba a “los migrantes y a la gente racializada” para que “no nos dejen solos con tanto facha”, mencionaba la llamada teoría del reemplazo y añadía: “claro que quiero que haya reemplazo de fachas y de racistas”. Musk añadía que esa afirmación de la exministra de Igualdad es “absolutamente despreciable”.

Musk también se sintió atacado cuando Sánchez anunció la semana pasada en el Consejo Mundial de Gobiernos, celebrado en Dubái, su intención de apartar a los menores de 16 años de las redes sociales y de perseguir penalmente a los directivos de aquellas plataformas que no cumplan adecuadamente con la normativa nacional. Las declaraciones del presidente del Gobierno provocaron su respuesta en la red social tildándolo de “fascista totalitario” y “tirano y traidor al pueblo de España”.