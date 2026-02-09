¿Qué ha pasado en Aragón? Las elecciones en siete gráficos

El Partido Popular pierde votos y se queda lejos de la mayoría absoluta, pero ha ganado las elecciones y probablemente seguirá gobernando en Aragón. Repasamos las claves que dejan los resultados de este domingo.

El PP necesitará a Vox

Los populares necesitan previsiblemente el apoyo de Vox para ganar la investidura y gobernar. No hay suma posible desde la izquierda al centro. El PP no suma tampoco con Aragón Existe. Las únicas alternativas aritméticas al PP-Vox son un acuerdo PP-PSOE o un acuerdo con PP, Existe y CHA, dos opciones que se antojan políticamente inviables.

La derecha sube y el PAR desaparece

Igual que pasó en Extremadura en diciembre, la derecha vuelve a crecer con intensidad en Aragón. El PP retrocede de 35% al 34%, pero Vox sube del 11% al 18% y SALF añade otro 2,7% de votos (sin traducción en escaños por poco). En total, la suma de derecha ha pasado del 47% al 55% desde 2023.

La derecha aragonesa nunca había tenido un porcentaje de votos tan alto. Solo si consideramos al Partido Aragonés (PAR) en esa suma, encontramos un mejor resultado para el bloque que el actual, el de 1995, cuando PP y PAR rozaron el 60%. La formación regionalista, que llegó a superar al PP en los ochenta, se ha quedado con apenas el 1,2% de los votos. Por primera vez en la historia de la democracia, se ha quedado sin representación.

El PSOE cae sin llegar a su suelo

Los socialistas, liderados por Pilar Alegría, han retrocedido más de cinco puntos desde las últimas elecciones, bajando del 30% al 24% y perdiendo cinco escaños. Es el segundo peor resultado del partido en la región, solo por detrás del 21,4% que obtuvieron en 2015 en unas elecciones en las que Podemos consiguió un 20,5% de los votos. Paradójicamente, los 18 diputados de 2015 sirvieron para que Javier Lambán fuese investido presidente.

Vox se dispara… salvo en Zaragoza ciudad

El partido de ultraderecha es uno de los ganadores. Pasa del 11% al 18% y duplica sus escaños (de 7 a 14). Ha subido más en Huesca y Teruel (8 y 10 puntos) que en Zaragoza (6), lo que explica en parte su premio en escaños: esas dos provincias reparten más escaños en proporción a su población.

Por tamaño de municipio, llaman la atención los resultados de Vox en Zaragoza ciudad, donde viven la mitad de los aragoneses: allí ha crecido solo cuatro puntos, la mitad que en los pueblos más pequeños (8 puntos) y todavía menos que en pueblos y ciudades con población intermedias (10 puntos).

Muchos votantes cambiaron de voto

Las encuestas dan pistas sobre qué votantes han cambiado de partido desde 2023. Por un lado, vemos un corrimiento a la derecha. Según el sondeo preelectoral 40dB., el PSOE habría perdido un 16% de sus votantes de 2023 en dirección al PP o Vox; el PP habría perdido un 10% en beneficio de Vox. Además, el partido ultraderechista tendría otro caladero en la gente que no votó en 2023, para quienes sería primera o segunda fuerza, empatado con el PP.

La Chunta domina la izquierda del PSOE

La suma de partidos a la izquierda de los socialistas mejora ligeramente su resultado de 2023, pasando del 12% al 13,5% en votos y de cinco a siete escaños. Es una cifra en la media de los últimos veinte años, aunque muy lejos de los resultados que logró ese espacio en los mejores años de Podemos, en 2015 y 2019, cuando llegaron a tener el 30% de los votos de la región.

Las distintas marcas de izquierda han tenido suertes desiguales. La unión IU-Sumar se queda donde estaba IU y Podemos se hunde del 4% al 1%. El crecimiento es todo para CHA. La Chunta Aragonesista casi duplica sus apoyos: del 5,1% sube al 9,7%. Es el mejor resultado de la formación aragonesista desde 2003.

¿Y en clave nacional?

Aragón ha seguido la derechización que ya vimos en Extremadura. El giro ha sido menos intenso, pero nítido: la suma de derecha pasa del 47% al 55% desde 2023.

Este domingo entre PP, Vox y SALF lograron también batir su resultado de las generales de 2023 (51%) y de las europeas de 2024 (54%). Los sondeos dicen que este giro a la derecha es una corriente nacional, y de momento, las elecciones autonómicas que se van celebrando lo están ratificando en cada cita.