Los resultados de las elecciones en Aragón, calle a calle
Consulte la evolución del escrutinio en cada sección censal en los comicios de este domingo
Las secciones censales son áreas donde viven alrededor de 1.000 personas. En las ciudades pueden comprender apenas dos manzanas. El siguiente mapa muestra, calle a calle, qué partido ha conseguido más votos en cada una. También puede usar los filtros del mapa para ver los apoyos de cada partido o el cambio desde 2023 en cada sección.
Partido ganador 2026 Pulse aquí para explorar los datos
Partido ganador
Bloque ganador
% de voto de cada partido en 2026
Diferencia de voto con 2023
Partido ganador 2026
Pulse aquí para explorar más datos Use un filtro para actualizar el mapa
Cargando
En este otro mapa puede consultar los resultados electorales en cada municipio.
