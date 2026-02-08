Los resultados de las elecciones en Aragón, en tiempo real y en cada municipio
Consulte la evolución del escrutinio en cada pueblo y ciudad en los comicios de este domingo
El siguiente mapa muestra qué partido ha conseguido más votos en las elecciones, municipio a municipio. Puede usar los botones del panel para ver la fuerza territorial de cada formación política y dónde ha ganado votos cada partido.
Partido ganador 2026 Pulse aquí para explorar los datos
Partido ganador
Bloque ganador
% de voto de cada partido en 2026
Diferencia de voto con 2023
Partido ganador 2026
Pulse aquí para explorar más datos Use un filtro para actualizar el mapa
Cargando
