¿Qué dice el escrutinio en Aragón? Los escaños más disputados y la tendencia de cada partido en tiempo real

El escrutinio avanza en Aragón. El gráfico muestra el resultado provisional de cada partido en votos y escaños. Esto permite ver la tendencia de cada formación. También puede consultar cómo evolucionó el escrutinio en las elecciones autonómicas de 2023 para comparar.

El siguiente gráfico muestra la misma información para cada provincia.

Escaños en juego

A continuación mostramos los asientos más disputados en cada provincia. El gráfico indica qué partido tiene asignado el último escaño en cada circunscripción y qué otros partidos le persiguen y podrían arrebatárselo. Cuanto más cerca estén los puntos del asiento asignado y del perseguidor, más cerca está de cambiar de manos.

El último gráfico muestra el partido que ha defendido el último escaño en cada provincia a lo largo del escrutinio.