¿Qué dicen las encuestas para 2026? Vox impulsa el ‘pendulazo’

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Hace un mes, las elecciones en Extremadura reflejaron un contundente giro a la derecha. Entre quienes se quedaron en casa y quienes cambiaron de bloque, la suma de PP y Vox batió un récord: pasó del 47% de voto en 2023 a superar el 60% en 2025. Los populares ganaron cuatro puntos; Vox ganó seis. El partido de derecha radical logró uno de cada seis votos emitidos en la región.

La derecha extremeña no solo mejoró en las elecciones de diciembre respecto a las autonómicas de 2023, también superó su resultado en las europeas de 2024, que ya mostraban un giro a la derecha.

La derechización de Extremadura podría ser una anomalía local, pero los datos apuntan lo contrario. Los sondeos recientes en otras comunidades y a nivel nacional muestran el péndulo electoral —el equilibrio entre izquierda y derecha— fuertemente desplazado en beneficio de la segunda.

Es lo que vemos en Aragón, donde votan el próximo 9 de febrero. Los sondeos recientes son claros: el PP subiría unos cuatro puntos (hasta el 39% o 40%) y todavía subiría más Vox (unos seis puntos, hasta 16% o 17%). La suma de ambas fuerzas podría rozar el 58% de los votos, saltando desde el 48% que logró en 2023 y que ya les valió para gobernar.

Después de Aragón vendrán las elecciones en Castilla y León (marzo) y en Andalucía (junio). Apenas hay encuestas recientes en ninguno de los dos territorios, pero los datos de otoño eran perfectamente congruentes: en Castilla y León subían tanto PP como PSOE; en Andalucía subía sobre todo Vox.

Los sondeos nacionales

La prueba más clara de derechización está en las encuestas para unas hipotéticas generales. Hace meses que apuntan un giro hacia ese extremo, y Extremadura lo ha ratificado. En noviembre de 2019, los bloques de derecha (PP, Vox, Cs) e izquierda (PSOE, Podemos, Más País) empataron al 43%. En 2023, la derecha se impuso 45% a 43%, pero sus 170 escaños se quedaron a seis de la mayoría absoluta necesaria para obtener la investidura. Ahora, según los datos de 40dB., la suma de PP, Vox y Se Acabó la Fiesta (SALF) alcanzaría el 51%-52%, dejando a PSOE, Sumar y Podemos en el 37%.

Este ascenso lo impulsa sobre todo Vox. El partido que dirige Santiago Abascal sube cinco o seis puntos desde 2023. Y la fuerza populista de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, sumaría todavía un par de puntos en los sondeos. En cambio, aunque el PP seguiría siendo el partido fuerte del bloque, podría perder apoyos desde 2023.

¿Qué explica esta derechización? Una clave es que la derecha está más movilizada. Todas las encuestas encuentran más votantes “indecisos” entre los simpatizantes de PSOE, Podemos y Sumar, en una señal clara de potencial abstención.

El segundo factor es un corrimiento a la derecha de los electorados de prácticamente todos los partidos. Según el CIS, hay un efecto escalera: Sumar pierde votantes que van al PSOE, el PSOE los pierde en dirección al PP, y el PP los pierde en dirección a Vox.

Por último, la formación de extrema derecha captura votos de indecisos, antiguos abstencionistas y nuevos votantes. En los últimos barómetros del CIS, Vox aparece como la primera fuerza entre las personas que no votaron en 2023. También entre los jóvenes que no habían cumplido 18 años por entonces.

La derechización de los jóvenes es un fenómeno consolidado. El grupo de 18 a 29 años se declara más de derechas que nunca. Hace una década, la izquierda del PSOE (Podemos y aliados) sumaba un tercio del voto joven y la derecha apenas llegaba al 20%. Ahora es al revés: la derecha pasa del 50%, la izquierda del PSOE apenas suma un 13% y la primera fuerza entre los jóvenes es Vox.