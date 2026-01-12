Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha sobre la izquierda

Los recientes resultados de Vox en las elecciones extremeñas, en las que pasó de 5 a 11 escaños con un candidato que era muy poco conocido ―a una semana de los comicios, solo el 34,1% sabía su nombre, Óscar Fernández―, son un reflejo de la fuerza creciente de la extrema derecha en España. Así lo refleja el último barómetro del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, que sitúa al partido de Santiago Abascal en una estimación de voto de casi el 18%, es decir, 5,5 puntos más que en las últimas generales, cuando se quedaron a apenas seis diputados de sumar mayoría absoluta con el PP.

La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre el pasado 29 de diciembre y el 5 de enero, es decir, incluye la reacción al ataque de Donald Trump, al que Vox defiende sin fisuras, sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Los populares suben medio punto respecto al barómetro anterior, hasta colocarse en el 31,5%, esto es, casi dos puntos por debajo de su resultado en las urnas en 2023, lo que muestra es que el partido ultra quien mejor capitaliza el desgaste del PSOE.

Los socialistas, con un 27,1%, pierden siete décimas respecto al sondeo anterior, lo que los sitúa casi cinco puntos porcentuales por debajo de su resultado en las urnas en 2023.

La distancia por bloques escala hasta los 13 puntos a favor del PP y Vox por la caída del PSOE y, sobre todo, del espacio a su izquierda: Sumar pierde 6,4 puntos desde los comicios generales y Podemos, que entonces formaba parte de la coalición, se queda en apenas el 3,5%. Se Acabó la Fiesta, la marca del agitador ultra Alvise Pérez, debutaría en las urnas, si los comicios se celebrasen hoy, con un 2,1% de las papeletas.

La intención de voto de los partidos (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) que apoyaron la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, se sitúa en el 6,1%,casi un punto menos de lo que aglutinaron en los últimos comicios generales. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

En los días en que se realizó el sondeo, la apuesta de Trump por la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, en lugar de la líder opositora María Corina Machado descolocó al PP, que tardó varias jornadas en admitir “dudas” sobre la legalidad de la operación del presidente de EEUU, si bien aprovechó la crisis en Venezuela para atacar al jefe del Ejecutivo ―“Se ha colocado del lado incorrecto de la historia”, dijo vicesecretario de coordinación autonómica del partido, Elías Bendodo―. Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, envió una carta a la militancia en la que en la que condenó “con rotundidad” la “violación de la legalidad internacional en Venezuela”, al tiempo que llama a los suyos a no caer en las narrativas de “derrota” que “han comprado algunos progresistas” y plantarle cara “al retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional”. En esos mismos días, la bolsa española cerró su mejor año en tres décadas, y se confirmó que España registró en 2025 otro medio millón de empleos nuevos por cuarto año consecutivo. Además, se hizo público el intercambio de mensajes entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y el expresidente valenciano Carlos Mazón el día de la dana, que muestran la preocupación del líder de la oposición por manejar el relato en la comunicación de la catástrofe que se cobró finalmente 230 vidas. La auditoría externa encargada por el PSOE tras los escándalos que afectan a los dos secretarios de organización anteriores (Santos Cerdán y José Luis Ábalos) descartó la financiación irregular del partido, pero cuestionó algunos gastos reembolsados a Ábalos, como comidas inusualmente caras.

Transferencias de voto

Vox sigue teniendo al votante más fiel —el 86,3% de sus apoyos de 2023 repetirían hoy—, seguido por el PP (74,9%) y a mucha distancia del PSOE (67,1%). Si las elecciones se celebrasen ahora, los populares cederían al partido de Santiago Abascal un 13% de sus votos en las últimas generales, mientras que Vox reduce al 2,3% sus fugas al PP y tiene más problemas con el flanco a su derecha, la marca del agitador ultra Alvise Pérez, que se llevaría un 7,7% de sus papeletas. La formación de extrema derecha es la que más votantes saca de la abstención: casi un 13%.

Las fugas de los socialistas apuntan en todas direcciones. Según el sondeo, un 4,1% de sus votantes de 2023 elegiría ahora la papeleta del PP; otro 4,8% la de Vox y un 3,6% se decanta por Sumar. Entre indecisos y quienes afirman que hoy se abstendrían, el PSOE acumula otro 15,4% de desencantados.

En cuanto a Sumar, el desconcierto de sus votantes es total: menos de la mitad (46,3%) de sus apoyos en 2023 repetiría; el 24,5% de sus votantes de entonces se decanta ahora por Podemos (entonces integrado en la coalición); el 9,9% por el PSOE y la cifra de abstencionistas e indecisos ronda el 16,5%.

Intención de voto por género

El PSOE se impone en intención de voto —dato sin la corrección demoscópica, conocida como cocina— femenino, con un 22,4%, es decir, dos puntos más que el PP (20,2%) y nueve por delante de Vox (13,2%), si bien, la primera opción entre las mujeres, con un 26,3% es la que agrupa a las indecisas, abstencionistas o dispuestas a votar en blanco o nulo.

Los socialistas sufren apenas una ligera bajada (del 22,9% del sondeo anterior al 22,4%) en la intención de voto femenino tras la catarata de denuncias internas por acoso sexual y después de que el propio Sánchez pidiera perdón por el hecho de que el partido no hubiera atendido en tiempo y forma a quienes denunciaron a uno de sus antiguos hombres de confianza, Francisco Salazar.

Vox, que niega la violencia machista y ataca lo que llama políticas de género, obtiene 8,6 puntos más en intención de voto entre los hombres que entre las mujeres.

Sumar registra un punto más en el electorado femenino (5,8%) que en el masculino (4,8%), mientras que Podemos obtiene mejores resultados entre los hombres (3,9%) que entre las mujeres (2%). El juez instructor Adolfo Carretero ha decidido enviar al banquillo al ex portavoz de Sumar y cofundador de Podemos Íñigo Errejón por un presunto delito de abuso sexual a la actriz Elisa Mouliaá. La Audiencia Provincial de Madrid ha de resolver los recursos presentados contra esa decisión.

En el electorado masculino, el PSOE (20,2%) aventaja ligeramente a Vox (21,8%) y obtiene 3,1 puntos más de intención de voto que los populares (17%).

Intención de voto por franjas de edad

Por edades, Vox vence en intención de voto de los 18 a los 34 años. La ventaja sobre sus competidores es especialmente amplia entre los más jóvenes (hasta 24 años), donde obtiene un 22,6%, esto es, 11,3 puntos más que el PP y 4,4 más que el PSOE (18,2%).

Los socialistas obtienen sus mejores datos en las franjas que van de los 55 a los 64 años (26,2%), la de los 35 a 44 (22,7%) y los mayores de 65 (22,1%), y el peor, en la horquilla de los 45 a los 54 (18%).

El PP logra sus mejores porcentajes entre los mayores de 65 (27,2%), y la franja entre los 55 y los 64 años (20,8%) y obtiene su peor dato entre los más jóvenes, apenas un 11,3% de intención de voto.

Vox se impone a la suma de la plataforma de Yolanda Díaz y Podemos en todas las edades.

Finalmente, en la escala de autoubicación ideológica de la encuesta, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, los españoles se sitúan, de media, en el 4,9, ligeramente más inclinados hacia la izquierda.