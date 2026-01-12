Consulte todos los datos internos de la encuesta de EL PAÍS: cuestionarios, cruces y respuestas individuales
Acceso libre y gratuito a todos los resultados y la documentación estadística de los trabajos sociológicos de 40dB.
EL PAÍS y la Cadena SER han publicado este lunes 12 de enero el barómetro mensual realizado por la empresa 40dB. Las entrañas de la encuesta se pueden consultar tras su publicación, pues ofrecemos acceso libre y gratuito a todas las bases de datos sobre las que se fundamenta el trabajo sociológico.
De este modo, de forma periódica, se ponen a disposición del público y los especialistas los cuestionarios utilizados, los datos recabados completos con las respuestas individuales y el informe metodológico. Podrán así hacer sus propios análisis y proyecciones de voto a partir de las cifras en bruto con las que 40dB. ha proyectado los resultados finales.
Descargables
A continuación, puede acceder a enlaces de descarga con los cuestionarios utilizados, la documentación del sondeo y las matrices con todas las respuestas en varios formatos (hoja de cálculo, dta y sav), entre otros documentos.
Datos completos
