Sánchez condena la “reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela” en una carta a la militancia del PSOE

En el inicio de un difícil 2026 para su partido, Pedro Sánchez ha enviado este domingo una carta para felicitar el año nuevo a la militancia del PSOE, golpeada en los últimos meses por los casos de corrupción y de acoso sexual dentro de la formación. En la misiva, frente a los obstáculos judiciales y parlamentarios, Sánchez se compromete nuevamente a acabar la legislatura y pide a los suyos “convicción”, “cabeza alta”, “valentía” y “determinación” para encarar los ataques y las dificultades. En la carta, difundida un día después de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por orden del presidente de EE UU, Donald Trump, el jefe del Ejecutivo alude además al ataque estadounidense y sube el tono al condenar una “violación de la legalidad internacional en Venezuela” por parte de Washington.

Este sábado, tras los bombardeos en Caracas, el Gobierno llamó a la “desescalada” en Venezuela y se ofreció a mediar a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores por la mañana. Ya en la tarde, Sánchez fue un paso más allá y aseguró a través de la red social X que España no reconocerá “una intervención que viola el derecho internacional”. Y, este domingo, el presidente se ha reafirmado con rotundidad en la carta enviada a la militancia socialista: “La reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela, acto que condenamos con rotundidad, así como el sufrimiento de los pueblos de Ucrania y Palestina, nos recuerdan cuan importante es contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos”.

El conflicto supone un nuevo caballo de batalla entre socialistas y populares. El PP ha continuado este domingo con sus críticas a La Moncloa y ha cargado contra el presidente por cómo se refiere a la acción de EE UU en la misiva dirigida a los militantes. “Está en contra de que recupere la democracia”, ha aseverado el vicesecretario de Política Territorial, Elías Bendodo, en rueda de prensa en Marbella. “Estados Unidos es nuestro aliado”, había afirmado a primera hora de este domingo el secretario general de los populares, Miguel Tellado, en una entrevista en Esradio.

En paralelo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emitido un comunicado bajo el título de Hacia la plena libertad en Venezuela en el que reclama que “el horizonte de Venezuela tiene que basarse en un proceso electoral democrático” y reivindica que “el liderazgo del presidente legítimo Edmundo González y de María Corina Machado representa la vía democrática, pacífica y constitucional para que Venezuela recupere su libertad”, pasando por alto que Trump descartó este sábado a Machado porque “no tiene el apoyo suficiente”.

Feijóo subraya también que “el futuro no es Delcy” Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta del país andino, a quien el Tribunal de Justicia ha encargado la presidencia interina y es la figura que deberá administrar la relación del chavismo con Trump. Según la versión de la Casa Blanca, el secretario de Estado, Marco Rubio, habló con Rodríguez y, de acuerdo con esa versión, se mostró dispuesta a “hacer lo que haga falta para hacer que Venezuela sea grande de nuevo”. Un extremo que rechaza Feijóo. “El futuro de Venezuela no puede dirigirlo quien ha sido la mano derecha de Maduro durante los últimos años. Delcy Rodríguez, cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción y del saqueo de Venezuela, representa el pasado más oscuro”, apostilla el líder del PP. En su primera comparecencia, Rodríguez pidió la liberación inmediata de Maduro.

Sobre si el ataque supone o no una violación de la legalidad internacional, Feijóo responde que “el respeto al Estado de derecho, incluido el Derecho Internacional” no puede ser aducido por quienes “han tolerado, cuando no habilitado y ayudado, al régimen criminal de Maduro”. Los populares llevan tiempo acusando al Gobierno de Sánchez y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de connivencia con Maduro. El líder del PP añade en su comunicado un punto que parece dar un aval al ataque estadounidense sobre Venezuela. “Antes que nadie, fue el propio régimen quien despreció el orden basado en reglas al robar las últimas elecciones e ignorar la soberanía del pueblo venezolano, sin olvidar los años de represión, tiranía y expolio. Revertirlo es, por tanto, imprescindible”, apunta Feijóo.

Mensaje sobre la legislatura

Después de un 2025 en el que los socialistas terminaron noqueados con la debacle electoral en Extremadura, y ante un nuevo ciclo electoral que arranca el 8 de febrero en Aragón, el gabinete del presidente prepara para los próximos días nuevos anuncios con el objetivo de retomar la agenda. Moncloa amasa iniciativas en vivienda, pero sobre todo trabaja en un choque político con las autonomías del Partido Popular para evitar otro resultado tan desastroso como el obtenido en las urnas extremeñas, donde la victoria sin mayoría absoluta de la presidenta en funciones y candidata del PP, María Guardiola, le obliga a entenderse con Vox para obtener su apoyo a la investidura.

“Sabemos que la coalición PP–VOX y sus cómplices seguirán atacando al Gobierno con todo lo que tengan, aunque ello implique rebasar los límites de la verdad y la democracia", indica Sánchez en su carta. “Y sabemos que la internacional ultraderechista seguirá tratando de arrastrar a Europa a los recortes y la privatización del Estado del Bienestar, a la militarización y el debilitamiento del orden internacional basado en reglas, al fin de la paz y la implantación de la ley del más fuerte”, añade el presidente del Gobierno. “No renunciaremos a nuestras ideas, a nuestros valores, por más que estén siendo atacados por una derecha que blanquea e imita las técnicas de los ultras. No renunciaremos a lo que somos”, apostilla.

En el lado opuesto, los populares desdeñan el contenido de la carta y prometen a sus simpatizantes que serán “contundentes” y “propositivos” en el año que empieza frente al presidente del Gobierno. “Le ha dicho a los militantes que va a aguantar a toda costa. Está intentando aprovechar las Navidades para buscar un golpe de efecto, le digo que se olvide”, ha contestado Bendodo. “Él aguanta porque tendrá mucho que ocultar”, ha sentenciado el vicesecretario del PP.

Críticas de la izquierda

El jefe del Ejecutivo tampoco pasa por alto críticas surgidas tanto dentro de su partido como en los grupos del bloque de izquierda. Y se defiende. “Desde hace tiempo, el mundo y particularmente occidente parecen empeñados en devolvernos a aquel pasado terrible del que nos costó casi un siglo salir. Parecen querer persuadirnos de que la era de la paz y el progreso ya ha pasado, y de que ahora es el momento del retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional”, señala. “En España, algunos progresistas han comprado esta narrativa y se han entregado a la nostalgia y la derrota. Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda sólo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas. En definitiva, que deberíamos tirar la toalla. Yo he escuchado sus argumentos. Los he estudiado. Y los respeto, aunque no los comparto. Es más, los rechazo plenamente. Y lo hago no porque niegue la realidad, sino porque estoy convencido de que el mayor deber de los progresistas es hacer frente a esa realidad y conseguir que España siga avanzando”, agrega.