El PP, sobre Venezuela: entre la “prudencia” de Feijóo y la euforia de Ayuso

El líder del PP evita aludir los ataques de Estados Unidos y califica de “férrea dictadura” el régimen de Maduro y aprovecha la coyuntura para cargar contra el Gobierno de Sánchez. “Hoy es un mal día para ellos”

Los distintos sectores y almas del PP vuelven a mostrar posiciones distintas, en esta ocasión tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela. La postura oficial del partido llegó a mediodía de este sábado, cuando el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, publicó un comunicado en el que ha evitado aludir directamente a las acciones de la Casa Blanca. En su lugar, el jefe de la oposición pide “prudencia”, habla de “esperanza” y pone el foco en la “férrea dictadura” de Venezuela. Feijóo aprovecha además la coyuntura para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por la connivencia que a juicio del PP mantienen con el régimen de Maduro.

Por contra, otros altos cargos populares han ido más allá y han respaldado sin ambages el movimiento de Washington. Entre ellos, Isabel Díaz Ayuso, que desde la Puerta del Sol libra una intensa retórica desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid contra el “dictador” Maduro y para quien su detención supone una “noticias más importantes de los últimos tiempos”.

Una de las banderas del Partido Popular en materia de política exterior defendida en actos y mítines es precisamente la crítica directa contra el régimen de Venezuela, la reivindicación de la victoria del líder opositor Edmundo González en las últimas elecciones y la calificación de Maduro como “dictador”. A ello suman los ataques al Gobierno de Sánchez y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes acusan de sostener al mandatario venezolano

Así, Feijóo, dejando de lado a Trump, ha utilizado la ocasión para cargar contra La Moncloa. “Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de España. Hoy es un mal día para todos ellos”, señala el jefe de la oposición. “El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones”, añade Feijóo. El líder opositor Edmundo González llegó a España en verano de 2024 para recibir asilo político tras cursar una petición y gracias a unas conversaciones en las que tuvo un papel clave el expresidente Zapatero.

El líder del PP concluye el comunicando afirmando que “la prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país. Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece”. En similares términos se ha manifestado el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. “Hoy se abre una nueva etapa. Un escenario distinto, que debe gestionarse con prudencia y también con esperanza”, indica el número dos de la formación en unas declaraciones distribuidas a los medios por el partido. “Desde el PP llevamos mucho tiempo denunciando la narcodictadura de Maduro y a quienes la han sostenido desde dentro y también desde fuera. También hemos denunciado la actitud del Gobierno de Sánchez, tan cobarde, tan alejada de la responsabilidad histórica que España tiene respecto a Venezuela”, agrega Tellado.

Después del mediodía y una vez establecida la postura de Génova, se han ido sucediendo las declaraciones de otros cargos del PP. Un paso más lejos que la dirección nacional del PP ha ido la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha expresado su rotunda euforia por los ataques de EE UU. “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”, asevera Díaz Ayuso en X. “La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”, añade la baronesa popular en la red social.

Díaz Ayuso es una de las líderes populares que más gala hace de su afrenta a Maduro, con actos organizados por la el Ejecutivo de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital dirigidos a la población venezolana residente en la región. “Madrid está con Venezuela y con la libertad”, ha proclamado el alcalde, José Luis Martínez Almeida. “Hoy se abre una oportunidad histórica para que el pueblo venezolano recupere la democracia y el Estado de derecho. Todo nuestro apoyo a María Corina Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia. ¡Viva Venezuela libre!”, añade.

Otros presidentes autonómicos han sido más cautos en sus declaraciones. El dirigente gallego, Alfonso Rueda, ha escrito en X que “Galicia sigue muy de cerca la situación en Venezuela, país con el que tenemos miles de vínculos. Nuestro corazón está, hoy y siempre, con los gallegos de allí y con los venezolanos de aquí”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha expresado: “Estamos muy pendientes de la situación de Venezuela y de los compatriotas que viven allí. Venezuela merece un futuro democrático y en paz en el que se respeten los derechos de un pueblo que clama libertad y democracia”. El barón aragonés, Jorge Azcón, se ha limitado a repostear el mensaje de Feijóo suscribiendo sus palabras.

Hay dos cargos del PP que han sido más beligerantes tras la captura de Maduro. El líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha sostenido en X que “a los dictadores que amañan elecciones y torturan a sus opositores no se les saca presentando mociones y cantando el Imagine”. También a través de la red social se ha pronunciado el diputado popular Rafael Hernando, que ha seguido la misma línea. “No hacen falta mediadores de ningún tipo, sino que el triunfador de las elecciones democráticas vuelva a su país y se reinstaure la democracia y la libertad”, ha señalado en referencia a Edmundo González. “Poner fin a la narcodictadura y favorecer el retorno de los exiliados a Venezuela”, añade. La portavoz adjunta en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que viajó hace un mes a Oslo para apoyar y encontrarse con María Corina Machado durante el acto de entrega del Nobel de la Paz y es junto a Díaz Ayuso uno de los estandartes del PP en la confrontación con el régimen de Maduro, ha sido parca en palabras. “El Día V”, ha publicado en la red social X junto a una foto de los bombardeos.