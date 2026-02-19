El Valencia da el primer paso hacia la reconquista de la Copa del Rey

Jean Montero (centro) salta a canasta ante Henri Drell y Guillem Vives en el partido entre el Valencia y el Joventut de cuartos de Copa del Rey.

El equipo anfitrión, que no gana la Copa desde hace 28 años, elimina al Joventut de la mano de Montero y Pradilla, y ya está en semifinales (95-84)

El Valencia Basket se liberó de la carga del debutante en su propósito de reconquistar la Copa del Rey que alcanzó, de manera casi milagrosa, con un equipo de chavales en 1998. El primer paso (95-84) lo dio a costa de un combativo Joventut, un digno contrincante que resistió lo que pudo con 26 puntos del texano Cameron Hunt y la luz del prodigioso Ricky Rubio, muy cerca del triple doble (11 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias), insuficientes ante un rival con mucho más contenido. La Penya llegó con vida al último cuarto, pero este Valencia, siempre a su ritmo, acabó rondando los 100 puntos un día más, su rúbrica en muchos partidos.

Aíto García Reneses, ya para siempre en la cúspide de los sabios del baloncesto, el hombre que hizo debutar a Ricky Rubio con 14 años hace ya una eternidad, se acomoda en su butaca del Roig Arena, nuevos tiempos, y se gira para mostrarle unas fotos en el móvil a Jordi Villacampa, que intenta rumiar lo que pasa en la cancha. A esa hora, poco antes del descanso, el Valencia Basket ya ha despegado, con el diabólico Jean Montero al mando -15 puntos en 12 minutos-. Dani Miret, el técnico de la Penya, no sabe cómo contener a este Valencia que cuando entra en racha es imparable.

El joven técnico, apenas un poco mayor que Ricky, había llevado el partido a su terreno en el primer cuarto (7-13). El Valencia no corría porque el Joventut trababa el juego y tanto Ricky, que aún es capaz de ir casi a ritmo de triple doble (cuatro puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias al descanso), como Tomic, el tándem que alimenta los sueños de la Penya esta temporada, se manejaban muy bien en ataque.

Pero nunca se desespera este Valencia ultrasónico, capaz de acelerar en cualquier momento y carbonizar la desventaja. Pedro Martínez, quince Copas ya a sus espaldas, pidió más defensa y le cedió el volante a Jean Montero. Esa conjunción fue demasiado para el equipo de Badalona, que vio marchar a su rival hasta los 12 puntos de diferencia (46-34 al descanso). Así es este Valencia, extremadamente habilidoso y mortífero por fuera, y muy versátil por dentro.

Necesitaba resurgir el Joventut en el tercer cuarto, pero es difícil cuando el Valencia Basket prácticamente empieza este tramo con Kam Taylor robando el balón y anotando un triple en la siguiente jugada. Una estocada dolorosa (51-34). El cuadro valenciano se miraba al espejo y veía al equipo que ha ido a todo ritmo desde que empezó la temporada. Ritmo, triples y rebote ofensivo. La fórmula mágica, sublime cuando se suma la defensa, de Pedro Martínez.

Hunt mantenía con vida al conjunto blanquinegro mientras Ricky, con tres faltas en el tercero cuarto, se recuperaba en el banquillo. La Penya se negaba a bajar los brazos tan pronto, pero le costaba bajar de los diez puntos. Necesitaban a su estrella. Bajo su influjo, con Birgander y Tomic haciéndose fuertes en el rebote, llegó un nuevo arrebato del Joventut que encendió las alarmas del banquillo ‘taronja’ (62-58).

El Joventut descubrió que estaba vivo y se lanzó a por su presa (69-66 ya en el último cuarto). La defensa blanquinegra conseguía frenar el bombardeo de los exteriores, pero en este Valencia también disparan los interiores y entre Nate Reuvers y Jaime Pradilla deshicieron el nudo y lanzaron de nuevo a su equipo por encima de los 10 puntos. El pívot aragonés sonreía al fin y miraba hacia su hinchada porque sabía que tenían un pie en las semifinales.