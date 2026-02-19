El Valencia basket, favorito por primera vez en la Copa, contra el mito del anfitrión y la tiranía de los grandes

Valencia, una ciudad que lleva dos semanas zarandeada por el viento, recibe ahora a las aficiones al baloncesto con una especie de primavera adelantada. La ciudad acoge esta semana, de jueves a domingo, la Copa del Rey en el fastuoso Roig Arena, un pabellón envuelto en piel de serpiente que abre sus puertas al primer gran evento deportivo de su historia. Entre los ocho mejores equipos de la Liga ACB no faltará su inquilino, el Valencia Basket, la revelación de la temporada y un conjunto que aspira a ser mucho más que un amable anfitrión. La escuadra de Pedro Martínez intentará reconquistar un trofeo que ganó en 1998 liderado por Nacho Rodilla, hace ya 28 años, cuando todavía era un esbozo del equipo que es ahora. Para ello deberá abrazar uno de los tópicos con menos sentido, que este es el torneo de las sorpresas, cuando, en realidad, solo el Unicaja (ganador en 2023 y 2025), ha logrado romper el duopolio entre el Real Madrid y Barcelona, favoritos perennes en la Copa y campeones de todas las ediciones restantes entre 2010 y 2025.

Ellos, los grandes, secciones de dos de los clubes de fútbol más poderosos del mundo, siempre son los principales candidatos cuando llega la Copa del Rey, la gran fiesta del baloncesto español y un torneo envidiado en todo el mundo (se retransmitirá en 153 países). Este año, del 19 al 22 de febrero, Valencia recibirá a más de 10.000 aficionados llegados de fuera de la provincia. Lo nunca visto. Al lado del Roig Arena, en un espacio abierto de 90.000 metros cuadrados, estará instalada la Fan Zone, y al final de ese área de encuentro para las aficiones, en la vieja Fonteta, la antigua casa del Valencia, ya se está disputando la siempre sugerente Minicopa, una competición para las promesas por la que pasó gente como Ricky Rubio, Doncic, Wembanyama o Pradilla.

El Valencia Basket llega crecido a esta Copa después de largos meses en los que ha logrado deslumbrar en una Euroliga cosida a un adjetivo con el que todo el mundo parece haberse puesto de acuerdo: salvaje. Y sí, es una Euroliga salvaje, pero también ilusionante para una afición y un equipo, el Valencia, que lleva muchas jornadas instalado en la zona alta —es tercero con una victoria más que Barça y Madrid—, en esos puestos de playoff con los que sueñan todos los equipos de Europa. El Valencia navega empujado por el viento de su identidad. Pedro Martínez ha convertido este equipo en un equipo reconocible y exuberante. Toda Europa disfruta viendo el juego alegre de esta pandilla de deportistas que llega con espíritu subversivo a una competición en la que el Unicaja ha demostrado estos tres últimos años que es posible cuestionar la jerarquía de los dos grandes.

El Unicaja, en un año exultante, se coló en la fiesta de la Copa en 2025. Otro equipo con firma de autor, la de Ibon Navarro, llamado a codearse otra vez ante rivales guiados por varios sabios de la pelota naranja: Xavi Pascual, que llegó iniciada la temporada para iluminar el banquillo del Barça y que ya ha empezado a encontrar también las primeras sombras, Pedro Martínez y Sergio Scariolo, el patrón de la selección española durante los últimos años que ahora gobierna al siempre complejo Real Madrid. El jueves por la noche (21.00, DAZN) se medirán el campeón, el equipo malagueño, y el líder indiscutible de la ACB, el Madrid. En la línea de salida también se colocan los que realmente serían sorprendentes campeones el domingo: el Joventut, rival del Valencia este jueves (18.00, DAZN), el Baskonia y La Laguna Tenerife, que se enfrentarán entre ellos el viernes, y el Murcia, opositor ante el Barcelona.

El torneo lo descorcharán el Valencia y la Penya del fantástico Ricky Rubio, un rival ante el que cayó derrotado el pasado 8 de febrero en Badalona (90-87). Los de Pedro Martínez también lucharán contra la estadística que da escasísimas opciones al anfitrión. Ningún equipo ha levantado el trofeo en su feudo desde que el Tau Vitoria de Elmer Bennett y Dejan Tomasevic lo consiguiera en 2002, hace casi un cuarto de siglo. Solo otro equipo ha conseguido salir triunfal de una Copa en su casa: el CAI Zaragoza de Kevin Mcgee, en 1984.

Pedro Martínez llegó a la rueda de prensa previa a la Copa con las ideas escritas en un folio. En esa hoja resumió lo que quería comunicar: ¿Presión? No es presión, es una oportunidad. Mensajes muy pensados para que llegaran a la prensa y, de rebote, a su plantilla. “Lo vivimos con naturalidad e ilusión”, adelantó. No le gusta dejar nada al azar y en Valencia nadie sabe si el entrenador recoge los frutos del buen trabajo de sus superiores, o si es al revés y todo ha empezado a cuadrar con la llegada de Pedro Martínez. Probablemente, por la suma de las tres partes y alguna más.

El técnico barcelonés, de 64 años, entra en su Copa número 15. “Sí, pero no he ganado ninguna…”, suelta con sorna. Luego añadirá que, a pesar del buen momento que vive en Valencia, donde ha caído de pie en un proyecto muy completo, tanto por infraestructuras y medios a su disposición como por apuesta económica del mecenas, Juan Roig, o ilusión de la hinchada, no le gusta hablar de él. “No me siento cómodo e intento vivir al máximo el presente. Pero sí, estoy encantado, me encanta el club, me encanta el equipo, y confío en su competitividad y en su capacidad para dar lo máximo”. Aunque Pedro Martínez añade un matiz: los favoritos lo son por su pasado reciente. “En la Copa todos los equipos partimos de cero”.