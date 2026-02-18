Alberto Abalde: “Nunca me dejo llevar ni bajo los brazos, soy resiliente”

El alero gallego del Real Madrid reflexiona sobre su juego y su personalidad antes de la disputa de la Copa del Rey

Alberto Abalde acaba el entrenamiento del Real Madrid con una tirita blanca en el párpado derecho. Es la pequeña herida de guerra que luce el alero gallego de 30 años y 2,02m en medio de un calendario que no da tregua. Mañana comienza la Copa del Rey en Valencia y al conjunto blanco le espera una dura batalla para empezar, un cruce de cuartos de final contra el campeón vigente, el Unicaja Málaga. Abalde está listo para las trincheras como siempre desde que llegó al equipo madridista en 2020 tras pasar por el Joventut y el Valencia. Ese espíritu guerillero en medio de tanta estrella es apreciado en el vestuario. Fuera, estudia para ser entrenador y cuida de su hija de ocho meses, que le acompañará en Valencia. Y cuando puede, vuelve a casa y al mar.

Pregunta. ¿Cómo es eso de ser un vigués nacido en Ferrol?

Respuesta. Mis padres vivían en Ferrol y allí nací yo, pero con un año ya me fui a Vigo y ahí pasé toda mi infancia. De ahí son mis amigos. Me considero vigués aunque le tengo un cariño especial a Ferrol porque es la tierra de mis abuelos, que son muy importantes para mí. Como es provincia de A Coruña, a veces en las retransmisiones por la tele me llaman “el coruñés”, y mis amigos de Vigo se meten conmigo por la rivalidad que hay en el fútbol entre el Celta y el Deportivo. Yo soy del Celta.

P. ¿Qué tiene de gallego?

R. Un amor increíble por mi tierra. Cada vez que me da la vida vuelvo a casa, doy un paseo delante del mar y eso me llena de energía.

P. ¿Por qué el baloncesto?

R. Por mi padre. Fue jugador y trabajó luego en la banca. Mi madre, en una agencia de viajes. Mi hermana Tamara también era jugadora y yo la seguía a todos los campeonatos. Crecí en una cancha de baloncesto.

Abalde, ante Calathes en el Madrid-Partizán de Euroliga el 13 de febrero. ANDREJ CUKIC (EFE)

P. ¿Cómo se define?

R. Me gusta ser un jugador lo más polivalente posible y ayudar al equipo en roles diferentes, adaptarme a las necesidades del equipo. Ahí es donde más valioso soy y para lo que intento estar preparado, para adaptarme y cambiar de rol lo más rápido posible. Eso es complicado.

P. ¿Le gusta ese papel menos brillante?

R. Sí, me siento cómodo sintiéndome importante para el equipo, sintiendo que tengo impacto. En un equipo con tantas estrellas como el Madrid, donde más he destacado ha sido en el aspecto defensivo, defendiendo a los mejores jugadores del rival. Eso es algo que me llena mucho porque lo considero muy importante para el éxito del equipo y mis compañeros y entrenadores así me lo reconocen. Otros días brillo más en ataque y es también muy divertido. Ser protagonista metiendo canastas también me gusta, pero para que un equipo grande tenga éxito necesita que todo el mundo sume. Yo disfruto así.

P. ¿Sus referentes?

R. A nivel técnico y táctico me he fijado en muchos jugadores, pero sobre todo me fijo en los valores, en cómo han manejado situaciones difíciles de gestionar. En el Madrid he tenido a Chacho, Rudy, Llull y Felipe Reyes, leyendas.

Abalde, este martes en Valdebebas. Pablo Monge

P. ¿Qué valor destaca más?

R. La clave en el deporte es la resiliencia. Me gusta mucho. Nunca dejarte llevar, nunca bajar los brazos, es un valor clave porque en el deporte hay momentos malos y hay que agarrarse siempre a la pista, seguir trabajando y al final de esa lucha se abre una ventana por la que meterte. Es el valor también del Madrid. Yo me siento identificado e intento siempre ser resiliente. Vale también para la vida. En mis momentos más difíciles individualmente he continuado trabajando. Nunca me he dejado llevar hasta que se ha abierto esa ventana para volver a ser importante. Y así hasta el final. El entrenador sabe que estoy preparado. Para ganar hay que renunciar a veces a los objetivos individuales. Yo me siento muy valorado y cuando no ha sido así, he trabajado más y lo he conseguido.

P. ¿Por qué ha decidido estudiar para ser entrenador?

R. Sinceramente, ser entrenador después de jugador no me llama mucho la atención. No me veo con el traje dirigiendo. No tengo esa hambre dentro. Pero sí me gustaría estar en otros roles como entrenar a chicos o el trabajo individual, y el tener el título te da esa formación para poder decir que eres entrenador. También por si en algunos años cambio de opinión y me entra algo por dentro que me hace emprender una carrera diferente.

P. ¿En la pista piensa como entrenador?

R. Tengo esa visión pero como jugador. Intento ver vídeos y buscar detalles que me ayuden a mí o me sirvan para ayudar a los demás. No tengo esa visión periférica del entrenador, sino más detalles técnicos o tácticos. No noto todavía esa llama dentro de mí de ser entrenador como les ha pasado a otros jugadores históricos que ya entrenaban cuando estaban jugando.

P. Regue y Luca, lleva tatuado en el antebrazo derecho, en recuerdo a sus abuelos. ¿Qué significa el tatuaje?

R. Son sus apodos. Me lo hice en mi primer año en Valencia. El símbolo junto a sus nombres, una brújula y una flecha, significa que están conmigo y me acompañan. Se fueron muy pronto y no pudieron verme ni en ACB. Me hacía ilusión sentir que están haciendo este camino conmigo, que están presentes. Por eso también me doy un beso cuando meto un triple. Lo hago sin pensar. Es para ellos.