Seis novedades en la España de Chus Mateo para la clasificación para el Mundial

Seis nombres nuevos aparecen en la lista de Chus Mateo para los dos próximos encuentros de la selección masculina de baloncesto, el viernes 27 de febrero en Riga contra Ucrania y frente al mismo rival el 2 de marzo en Oviedo, duelos clasificatorios para el Mundial de Catar 2027. Las lesiones han obligado al técnico a modificar parte del grupo con el que debutó en el banquillo de España el pasado noviembre.

La lista de 16 convocados la componen los bases Álvaro Cárdenas (Peristeri), Lluís Costa (Granada) y Ferran Bassas (Manresa), los escoltas Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Girona) e Isaac Nogués (Valencia), los aleros Álex Reyes (Manresa), Miguel González (Zaragoza), Sergi Martínez (Girona), Oriol Paulí (Lleida) y Santi Yusta (Zaragoza), y los ala-pívots y pívots Pierre Oriola (Manresa), Eric Vila (Gran Canaria), Izan Almansa (Real Madrid) y Fran Guerra (La Laguna Tenerife).

Oriola, Bassas, Sergi Martínez, Eric Vila, Nogués y Miguel González son las caras nuevas de una citación de 16 hombres de la que Chus Mateo deberá descartar a dos antes de viajar a Riga. Solo Cárdenas, que juega en el equipo griego del Peristeri cedido por el Valencia, juega fuera de la ACB. El seleccionador tampoco puede contar en esta ocasión con los jugadores que militan en Estados Unidos (NBA y Liga universitaria, a los que acaba de visitar) ni con quienes forman parte de equipos de la Euroliga, salvo las excepciones de Almansa y Nogués, con permiso del Madrid y el Valencia, respectivamente. La novedad más significativa es el regreso de Oriola, de 33 años, 40 veces internacional y bronce europeo en 2017 y oro mundial en 2019.

“Quiero hacer mención especial a gente que nos va a faltar y que han sido importantes en la primer ventana como Miquel Salvó, que ha sufrido una lesión dura, y Gret Osobor, que se lesionó con nosotros en Tenerife, y por supuesto Alberto Díaz, el capitán, que no está todavía listo, y Dani Díez. Ojalá vuelvan los cuatro pronto. Las lesiones nos han hecho descomponer la primera ventana”, afirmó este martes Chus Mateo, confiado en volver a ver una “selección fresca, con muchas ganas y compromiso”.

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, entrega un balón al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en presencia del seleccionador nacional Chus Mateo. Eloy Alonso (EFE)

El seleccionador se refirió también al caso de Ricky Rubio: “Siempre está en la cabeza del seleccionador. Está disfrutando del baloncesto y no se ha planteado ni participar en la primera ventana ni en esta segunda, pero no renuncia a volver a vestir los colores de la selección nacional en el futuro. Es algo que ya depende de él. Las puertas de la selección están abiertas siempre para alguien que ha dado tanto para el baloncesto español como Ricky. De momento que sea feliz, que es lo que merece”.

España ganó en noviembre en el estreno de Chus Mateo como seleccionador en Copenhague a Dinamarca por 64-74 y en Tenerife a Georgia por 90-61 y es líder del grupo A con cuatro puntos, igual que Ucrania. El camino a Catar es largo y con curvas. Los tres mejores de cada uno de los ocho grupos de la zona europea avanzan a una segunda ronda en la que esas 24 selecciones se dividirán en cuatro grupos de seis equipos, y de nuevo los tres primeros clasificados acudirán al Mundial. Después del doble duelo contra Ucrania de esta ventana, España recibirá el 2 de julio a Dinamarca y visitará tres días después a Georgia para cerrar la primera fase.