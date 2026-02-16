Rudy, Djordjevic y Silvia Domínguez, entre los Premios Gigantes
La histórica revista de baloncesto reconoce también a Campazzo, Hezonja, Anna Cruz y Mumbrú, y homenajea a los campeones mundiales de 2006
La revista Gigantes ha celebrado este lunes la 38ª edición de sus Premios con un elenco de grandes nombres de la canasta entre los galardonados. Rudy Fernández, Sasha Djordevic, Alex Mumbrú, Facundo Campazzo, Silvia Domínguez, Mario Hezonja y Anna Cruz han sido algunos de los reconocidos por la histórica publicación de baloncesto.
LE-GA-DO ❤️💎— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 16, 2026
El recuerdo de @rudy5fernandez a su padre y el repaso a una trayectoria de leyenda.#PremiosGigantes pic.twitter.com/YGASc65DZN
Gigantes ha rendido también homenaje a la selección absoluta masculina que fue campeona del mundo en Saitama en 2006, con la presencia en el escenario del entonces seleccionador Pepu Hernández junto a algunos de sus jugadores en esa cita: Mumbrú, Cabezas, Berni Rodríguez, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez, Garbajosa y Rudy.
120 segundos de Sasha Djordjevic 💬💎#PremiosGigantes pic.twitter.com/WR8aXA33tx— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 16, 2026
También se ha reconocido el papel del Valencia Basket como uno de los grandes clubes del momento y a la afición del Unicaja Málaga.
Estos han sido todos los premiados:
Gigante del Año Masculino: Facundo Campazzo (Real Madrid)
Gigante del Año Femenino: Aina Ayuso (Jairis Hozono Global)
Gigante del Año Femenino: Selecciones Femeninas FEB (3 oros U16, U18 y U20 y Plata absoluta)
Gigante Liga Endesa: Mario Hezonja (Real Madrid)
Gigante Liga Femenina Endesa: Leticia Romero (Valencia Basket)
Gigante Leyenda Masculino: Rudy Fernández
Gigante Leyenda Femenino: Silvia Domínguez y Anna Cruz
Gigante Leyenda Internacional: Sasha Djordjevic
Gigante Apoyo Institucional: Tarragona, Ciudad del Deporte
Gigante Trayectoria Directiva: Félix Hernández (CB Canarias)
Gigante Mayor Progresión Femenino: Iyana Martín (Perfumerías Avenida)
Gigante Mayor Progresión Masculino: Melwin Pantzar (Surne Bilbao)
Club Gigante Femenino: BAXI Ferrol
Club Gigante Masculino: Valencia Basket
Gigante Mejor Afición: Unicaja
Gigante Mejor Dirección Deportiva: Luis Arbalejo (Valencia Basket)
Gigante Latinoamericano: Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos)
Gigante Junior Mayor Progresión: Gerard Fernández (BAXI Manresa), Somto Okafor (Siglo XXI)
Gigante Mejor Entrenador: Diego Ocampo (BAXI Manresa)
Gigante Entrenador Internacional: Álex Mumbrú (Alemania)
Gigante de Honor: Mikel Izal
Gigante de Oro: Selección España 3x3 masculino
Gigante de Oro: Selección España BSR Masculina y Femenina
Gigante Mejor Iniciativa: Liga Sin Límites (Tenerife) por Plátano de Canarias
Gigante Mejor Proyecto: Talento Liga U
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.