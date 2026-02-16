Ir al contenido
Rudy, Djordjevic y Silvia Domínguez, entre los Premios Gigantes

La histórica revista de baloncesto reconoce también a Campazzo, Hezonja, Anna Cruz y Mumbrú, y homenajea a los campeones mundiales de 2006

Pepu Hernández y tras él, Mumbrú, Cabezas, Berni Rodríguez, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez, Garbajosa y Rudy.
Madrid -
La revista Gigantes ha celebrado este lunes la 38ª edición de sus Premios con un elenco de grandes nombres de la canasta entre los galardonados. Rudy Fernández, Sasha Djordevic, Alex Mumbrú, Facundo Campazzo, Silvia Domínguez, Mario Hezonja y Anna Cruz han sido algunos de los reconocidos por la histórica publicación de baloncesto.

Gigantes ha rendido también homenaje a la selección absoluta masculina que fue campeona del mundo en Saitama en 2006, con la presencia en el escenario del entonces seleccionador Pepu Hernández junto a algunos de sus jugadores en esa cita: Mumbrú, Cabezas, Berni Rodríguez, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez, Garbajosa y Rudy.

También se ha reconocido el papel del Valencia Basket como uno de los grandes clubes del momento y a la afición del Unicaja Málaga.

Estos han sido todos los premiados:

Gigante del Año Masculino: Facundo Campazzo (Real Madrid)

Gigante del Año Femenino: Aina Ayuso (Jairis Hozono Global)

Gigante del Año Femenino: Selecciones Femeninas FEB (3 oros U16, U18 y U20 y Plata absoluta)

Gigante Liga Endesa: Mario Hezonja (Real Madrid)

Gigante Liga Femenina Endesa: Leticia Romero (Valencia Basket)

Gigante Leyenda Masculino: Rudy Fernández

Gigante Leyenda Femenino: Silvia Domínguez y Anna Cruz

Gigante Leyenda Internacional: Sasha Djordjevic

Gigante Apoyo Institucional: Tarragona, Ciudad del Deporte

Gigante Trayectoria Directiva: Félix Hernández (CB Canarias)

Gigante Mayor Progresión Femenino: Iyana Martín (Perfumerías Avenida)

Gigante Mayor Progresión Masculino: Melwin Pantzar (Surne Bilbao)

Club Gigante Femenino: BAXI Ferrol

Club Gigante Masculino: Valencia Basket

Gigante Mejor Afición: Unicaja

Gigante Mejor Dirección Deportiva: Luis Arbalejo (Valencia Basket)

Gigante Latinoamericano: Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos)

Gigante Junior Mayor Progresión: Gerard Fernández (BAXI Manresa), Somto Okafor (Siglo XXI)

Gigante Mejor Entrenador: Diego Ocampo (BAXI Manresa)

Gigante Entrenador Internacional: Álex Mumbrú (Alemania)

Gigante de Honor: Mikel Izal

Gigante de Oro: Selección España 3x3 masculino

Gigante de Oro: Selección España BSR Masculina y Femenina

Gigante Mejor Iniciativa: Liga Sin Límites (Tenerife) por Plátano de Canarias

Gigante Mejor Proyecto: Talento Liga U

