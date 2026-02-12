El Panathinaikos sacude la Euroliga con el fichaje de Nigel Hayes-Davis
El conjunto griego incorpora al MVP de la pasada Final Four ganada con el Fenerbahçe tras su paso por la NBA
Anunció la renovación de Juancho Hernangómez mediante un vídeo en el que hablaba con su gato. Se grabó a sí mismo reclamando preso de la furia la dimisión de su propio entrenador, Ergin Ataman, y de todos sus jugadores después de una derrota. Y ahora acaba de anunciar el fichaje que pone patas arriba el baloncesto europeo fumando ante la cámara en su despacho de madrugada. Son los métodos de Dimitris Giannokopoulos, el volcánico presidente del Panathinaikos, quien, pese a esas polémicas formas y de otros muchos episodios en que traspasa los límites, acaba de dar un tremendo golpe sobre la mesa con la contratación del alero estadounidense Nigel Hayes-Davis desde la NBA.
📝Así ha anunciado Dimitris Giannakopoulos el fichaje de NIGEL HAYES-DAVIS por PANATHINAIKOS en plena noche a través de sus redes sociales. pic.twitter.com/I41lqxFIZj— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 12, 2026
La lucha de poder en Europa entra en una nueva dimensión con la llegada a Atenas de Hayes-Davis, el MVP de la pasada Final Four conquistada por el Fenerbahçe. El alero de 2,01m y 31 años ha sido el protagonista de una puja al más alto nivel en el mercado después de quedar libre en la Liga estadounidense. Tras coronarse campeón de Europa con el conjunto de Sarunas Jasikevicius, Hayes-Davis retomó la aventura de la NBA en una segunda etapa (antes probó en los Lakers, Toronto Raptors y Sacramento Kings). El norteamericano desembarcó en los Phoenix Suns como gran estrella de la Euroliga pero en América pasó de puntillas: 1,3 puntos, 1,2 rebotes y 0,3 asistencias de media en apenas siete minutos por noche en 27 encuentros disputados. El 5 de febrero fue traspasado a los Milwaukee Bucks y cortado al día siguiente.
Comenzó entonces la subasta en el bazar europeo. El Hapoel Tel Aviv y el Fenerbahçe compitieron también por un fichaje que ha cazado el Panathinaikos a golpe de talonario, unos 12 millones de euros por el resto de esta temporada y otras dos que le convierten en uno de los hombres mejor pagados del continente. Hayes-Davis se une a una constelación de estrellas como Nunn, Grant, Sloukas, Osman y Juancho con el reto de volver a la cima de Europa, esta vez en la Final Four que se disputa precisamente en Atenas.
Hayes-Davis vuelve a Europa por la puerta grande. El Barcelona lo alistó en sus filas en la campaña 2021-22 antes de su mudanza a Estambul y de su título el año pasado con el Fenerbahçe con promedios de 16,7 puntos, 5,3 rebotes y 1,7 asistencias por partido en la Euroliga. En marzo de 2024 firmó el récord de puntos en la historia de la competición, los 50 que endosó al Alba Berlín, con nueve triples. Ahora su contratación por el Panathinaikos de Ataman y de Giannakopoulos sacude otra vez al baloncesto europeo
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.