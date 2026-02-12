El Panathinaikos sacude la Euroliga con el fichaje de Nigel Hayes-Davis

Anunció la renovación de Juancho Hernangómez mediante un vídeo en el que hablaba con su gato. Se grabó a sí mismo reclamando preso de la furia la dimisión de su propio entrenador, Ergin Ataman, y de todos sus jugadores después de una derrota. Y ahora acaba de anunciar el fichaje que pone patas arriba el baloncesto europeo fumando ante la cámara en su despacho de madrugada. Son los métodos de Dimitris Giannokopoulos, el volcánico presidente del Panathinaikos, quien, pese a esas polémicas formas y de otros muchos episodios en que traspasa los límites, acaba de dar un tremendo golpe sobre la mesa con la contratación del alero estadounidense Nigel Hayes-Davis desde la NBA.

La lucha de poder en Europa entra en una nueva dimensión con la llegada a Atenas de Hayes-Davis, el MVP de la pasada Final Four conquistada por el Fenerbahçe. El alero de 2,01m y 31 años ha sido el protagonista de una puja al más alto nivel en el mercado después de quedar libre en la Liga estadounidense. Tras coronarse campeón de Europa con el conjunto de Sarunas Jasikevicius, Hayes-Davis retomó la aventura de la NBA en una segunda etapa (antes probó en los Lakers, Toronto Raptors y Sacramento Kings). El norteamericano desembarcó en los Phoenix Suns como gran estrella de la Euroliga pero en América pasó de puntillas: 1,3 puntos, 1,2 rebotes y 0,3 asistencias de media en apenas siete minutos por noche en 27 encuentros disputados. El 5 de febrero fue traspasado a los Milwaukee Bucks y cortado al día siguiente.

Comenzó entonces la subasta en el bazar europeo. El Hapoel Tel Aviv y el Fenerbahçe compitieron también por un fichaje que ha cazado el Panathinaikos a golpe de talonario, unos 12 millones de euros por el resto de esta temporada y otras dos que le convierten en uno de los hombres mejor pagados del continente. Hayes-Davis se une a una constelación de estrellas como Nunn, Grant, Sloukas, Osman y Juancho con el reto de volver a la cima de Europa, esta vez en la Final Four que se disputa precisamente en Atenas.

Nigel Hayes-Davis, con el Fenerbahçe en la Euroliga ante el Madrid en febrero de 2025. Tolga Adanali (Euroleague Basketball via Getty )

Hayes-Davis vuelve a Europa por la puerta grande. El Barcelona lo alistó en sus filas en la campaña 2021-22 antes de su mudanza a Estambul y de su título el año pasado con el Fenerbahçe con promedios de 16,7 puntos, 5,3 rebotes y 1,7 asistencias por partido en la Euroliga. En marzo de 2024 firmó el récord de puntos en la historia de la competición, los 50 que endosó al Alba Berlín, con nueve triples. Ahora su contratación por el Panathinaikos de Ataman y de Giannakopoulos sacude otra vez al baloncesto europeo

Resultados y clasificación de la Euroliga.