Lorenzo Brown busca a Lorenzo de Albacete

Lorenzo Brown se convirtió en Lorenzo de Albacete el 18 de septiembre de 2022 en un vestuario del Mercedes-Benz Arena de Berlín. España acababa de conquistar de manera tan brillante como sorprendente el Eurobasket y en medio de las celebraciones el pívot Usman Garuba reivindicó la figura del base que había conducido a la selección al oro. “¿Ahora, qué? ¡Lorenzo de Albacete! ¡El español número uno!”, soltó el grandullón en referencia a la polémica nacionalización exprés del estadounidense antes del torneo.

La ausencia de raíces del jugador en España o en el baloncesto español provocó incluso la crítica del capitán Rudy Fernández: “No me parece bien. Se lo he dicho al presidente [entonces Jorge Garbajosa]. Me he enterado por la prensa. No tiene ningún vínculo con el país. Hay muchos jugadores españoles que se han ganado estar en esa plaza”. El incendio se apagó por la humildad de Brown, la buena acogida que le brindó el vestuario, con Rudy al frente, y, sobre todo, por su capacidad para liderar en la pista a España hacia la cima: 15,2 puntos y 7,6 asistencias por cita en el torneo, parte del quinteto ideal y el mejor socio para Willy Hernangómez. En un momento de transición, con un equipo lleno de novatos y de perfil bajo, el recién llegado asumió los galones que le concedió el seleccionador, Sergio Scariolo, con quien había coincidido en los Toronto Raptors.

Fueron días felices para Lorenzo Brown, una gloria añorada ahora que el base ha sido orillado por su club, el Olimpia de Milán. “Ya no forma parte del proyecto deportivo del equipo”, se limitó a explicar la entidad la semana pasada antes de un encuentro de la Euroliga. “Está fuera”, confirmó el entrenador, Giuseppe Poeta, relevo de Ettore Messina. El conjunto italiano, que este martes (20.30) recibe al Baskonia en la competición europea, esgrime razones deportivas para apartarle de las convocatorias pese a que le queda una temporada y media más de contrato. El base, de 35 años, puede seguir entrenándose mientras espera ofertas y busca una salida con la restricción de que este curso ya no puede jugar en otro equipo que participe en la Euroliga. El mercado se reduce. Curiosamente, el jugador con pasaporte español ha competido en ocho países diferentes (Estados Unidos, China, Serbia, Turquía, Rusia, Israel, Grecia e Italia) pero nunca en España, ni antes ni después de su nacionalización.

Lorenzo Brown y Willy Hernangómez, tras ganar el Eurobasket de 2022. ALBERTO NEVADO / FEB (ALBERTO NEVADO / FEB)

Sí existió esa posibilidad cuando Real Madrid y Valencia se interesaron por él después de aquel Eurobasket. Entonces se mudó del Unics Kazán al Maccabi y en los últimos cursos ha pasado por el Panathinaikos y el Olimpia hasta quedarse fuera de juego. En la Euroliga ha promediado esta temporada 5,8 puntos y 2,7 asistencias en 12 partidos y 14 minutos por choque.

Si su futuro está en el aire, también la puerta de regreso a la selección es una incógnita. Brown se ganó un hueco en la preparación para el Eurobasket del 22, cuando apenas tiraba a canasta porque quería obtener el respeto de sus nuevos compañeros y Rudy y Garbajosa charlaron preocupados sobre esa situación. “Cuando tenga que jugarme los tiros, lo haré”, les tranquilizó el base de Atlanta. Y así fue, por ejemplo en los octavos de final contra Lituania, cuando sumó 28 puntos y ocho asistencias y fue el elemento diferencial en la prórroga.

Durante la competición europea Brown jugó varias veces infiltrado por una lesión en un hombro (incluso recibía el pinchazo a mitad de un partido), y fueron esas dolencias las que le apartaron del Mundial del verano siguiente. Volvió a competir en los Juegos de París de 2024 y de nuevo se bajó en el Eurobasket de 2025 después de estar incluido en la lista inicial de Sergio Scariolo. El base habló de motivos personales, tras fichar por el Olimpia de Milán, para saltarse la defensa del oro de Berlín.

La aparición de sangre nueva (De Larrea, Saint-Supéry) y su actual inestabilidad deportiva dificultan que amplíe su palmarés de 25 partidos internacionales, ahora a las órdenes de Chus Mateo (los próximos encuentros, clasificatorios para el Mundial de 2027, son el 27 de febrero en Riga y el 2 de marzo en Oviedo, ambos contra Ucrania). Pero su carrera ya ha vivido muchos giros como para descartar otro. Quizás Lorenzo Brown pueda volver a ser Lorenzo de Albacete.

