El Valencia abre las puertas para vencer al Maccabi

El Valencia Basket vivió un partido atípico, agitado en los minutos previos por el centenar de personas que se manifestaron en contra de Israel, que condenaron la matanza de Gaza y que pidieron el bloqueo al país desde el que viajó el histórico Maccabi Tel Aviv. El equipo de Oded Kattash ha sido el primero procedente de Israel que ha jugado en España con público desde que la Euroliga impuso el castigo y también desde que lo levantó. El club decidió abrir las puertas únicamente a sus abonados y la asistencia se resintió con solo 8.000 espectadores, una pérdida de cerca de 4.000 aficionados con respecto al último partido de la Euroliga. En cualquier caso, muchos más que ante el Hapoel, disputado en su día a puerta cerrada. El cuadro de Pedro Martínez se llevó el pulso deportivo al imponerse por 94-83 y regresó a puestos de playoffs.

No fue una noche especialmente caliente. El público abucheó y pitó a los jugadores del Maccabi durante la presentación, pero después todo fluyó hacia un partido más de Euroliga. La afición ‘taronja’ no se obcecó con el rival más que en un día cualquiera y no hubo incidentes antes ni durante el partido. Un dato que quizá anime a los otros equipos españoles a imitar al Valencia, el primero que se ha atrevido a ir en contra de la recomendación del Gobierno, cuando les llegue el momento de recibir a un conjunto israelí. El partido lo dominó el Maccabi durante muchos minutos. El equipo de Kattash sabía de la ausencia de Matt Costello, lesionado, y cargó su juego en la pintura, donde se mostró superior tanto en anotación como en el rebote. Por ahí se desangró el Valencia, incapaz de hacerse con el mando. Dos triples seguidos de Josep Puerto suavizaron el daño antes del descanso (44-50).

No fue muy diferente el tercer cuarto, con algún vaivén. El Valencia no se impuso hasta el último tramo. El conjunto de Pedro Martínez, más centrado en defensa y guiado en ataque por Jean Montero y Kim Taylor, logró tomar el mando. No perdió esta intensidad y asentó el rebote, dos pasos definitivos para llevarse el triunfo en una noche donde no hubo nada altisonante. Una pista para los otros equipos españoles.